Arvustus. Tommyboy ja Typicalflow lühialbum möödub liiga kiiresti, isegi märkamatult

Tommyboy ja Typicalflow' läinud aasta lõpus ilmavalgust näinud EP "SKETЧИД" on oma kakskeelsuses kohalikul räpimaastikul omamoodi nähtus. Kuigi venekeelsed külalisvärsid eestikeelsetes lugudes pole justkui midagi uut, kui mõelda tagasi A-Rühma "Laulmata jäänud lauludele" või käputäiele radadele 5LOOPSi albumitelt, pole kahes keeles räpitud albumeid või EPsid kuigi palju ette näidata. Õigupoolest neid vist ei eksisteerigi.

Projekti suurimaks tugevuseks on kahe artisti omavaheline klapp. Tommyboy ja Typicalflow vahetavad värsse sundimatult ning kumbki räppar ei mõju hetkekski võõrkehana. Hästi töötav keemia jõuab haripunkti loos "Kиису otsib", kus räpparite edasi-tagasi refräänile hüppamine pani mind korraks unustama, et ma vene keelest aru ei saa. EP vabalt võtvat kõlapilti täiendab produtsent LowK, kelle elektroonilisi, kergelt lo-fi'likke ja kohati isegi tantsumuusikasse kalduvaid biite võiks vabalt ka eraldiseisvate instrumentaalidena kuulata.

"SKETЧИД", nagu pealkirigi mõista annab, ei ole temaatiliselt ega muusikaliselt kuigi terviklik ning kogu EP möödub liiga kiiresti, isegi märkamatult. Ehk on need natukene vähem kui kakskümmend minutit pelgalt vundamendiks, mille peale kunagi albumi kujul maja ehitada. Kui aga tegemist on one-off-projektiga, mille eesmärk oli näidata, et kahes keeles kannatab teha küll, siis peab nõustuma – saab.