ETDM-is eksponeeritakse Ivo Lille elutööd

Näitus valmis muuseumi ning kunstniku perekonna koostöös ning välja on pandud üle 150 monumentaalse teose alates Ivo Lille loometee algusest 1985. aastal kuni viimaseks jäänud installatsiooniga "Mullid" aastast 2019.

Lille sillerdavad klaasskulptuurid on valminud aja ja töömahukas külmtöötlustehnoloogias, mis toob parimal moel esile klaasi optilised omadused, sära ja sügavuse.

"Tema liigub siksakki mööda – ei saa öelda, et ta lõpetaks ühe teema ära ja siis võtaks ruttu käsile. See tuleb ta loomusest, ta ei olnud see kunstnik, kel oleks olnud üks töö korraga käsil, ikka kümneid. Need mõtted rändasid kogu aeg edasi-tagasi. Ausalt öeldes kronoloogiasse on üsna raske Ivo Lille sobitada, et võib olla natuke mahud muutusid – algul kõrgusid need tornid taevasse, aga kuna see on füüsiliselt erakordselt raske töö, siis mingil hetkel peeavad vormid väiksemaks muutuma," ütles kuraator Merike Alber "Aktuaalsele kaamerale".