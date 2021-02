Teenetemärgi kavaler Ilona Kivirähk: oluline on hoida alles Tähekese loomise rõõmu

President Kersti Kaljulaid tunnustab tänavu 152 inimest teenetemärkidega. Teiste hulgas saab Valgetähe IV klassi teenetemärgi tõlkija ja lastekirjanduse edendaja, ajakirja Täheke peatoimetaja Ilona Kivirähk. Ajakirja pikast east rääkides märkis ta, et oluline on hoida seda rõõmu, millest see algusajal loodi.

Kivirähk tunnistas, et tea, kuidas on võimalik, et Täheke elus ja suure lugejaskonnaga.

"Eks see on väike ime. See on nii, et kõige hapramad ja väiksemad asjad sageli on ka kõige püsivad. Täheke ilmselt tekkis sellest, et on mingi hulk inimesi, kes olid hästi andekad, kirjutasid lastele ja see loodi suurest rõõmust. Seda rõõmu on kõige tähtsam selles edasi hoida."

Lemmikrubriigid on praegusel ajal tema sõnul Tähekeses ikkagi naljad. Samuti koomiksid ja jubejutud. "Meil on igal aastal laste endi kirjutatud jubejuttude võistlus ja pärast seda kõik võidutööd ilmuvad meil."

Kell 19.15 näeb ETV-s vabariigi aastapäeva peoõhtut Paides, kus tehakse juttu mitmete president Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi saanud inimestega.