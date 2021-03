Värskelt loodud stipendiumiga toetatakse magistrante või doktorante, kelle sooviks on teaduslikult uurida Eesti 20. sajandi esimese poole kunstiajalugu. Reinholdi uurimisfookuses on Eesti naiskunstnike tegevus kahe maailmasõja vahel.

Konrad Mägi sihtasutuse nõukogu esimehe Enn Kunila sõnul on oluline toetada Eesti vanema kunsti uurijaid. "Neid, kes tunneksid oma teadustöös või ka kuraatoritena huvi 20. sajandi esimese poole kunsti vastu, jääb kahetsusväärselt järjest vähemaks," ütles Kunila. "On oluline taaselustada huvi selle äärmiselt olulise perioodi vastu Eesti kunstiajaloos."

Stipendium hõlmab kogu õppeaja ning on 600 eurot kuus. Stipendiumile kandideerimiseks võivad kõik, kelle sooviks on uurida Eesti 20. sajandi esimese poole kunstiajalugu, eriti oodatud on teaduslikud uuringud Konrad Mägi elu ja loomingu kohta.