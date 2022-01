Enn Kunila: kollektsiooni pole mõtet lisada tööd, mis sind ei puuduta

Enn Kunila kollektsiooni fookuses on peamiselt 20. sajandi esimene pool. "Inimene ikka naudib ilu ja harmooniat," sõnas Kunila, kelle arvates on ka ligi 100-aastased kunstiteosed aktuaalsed. Nii heidab Kunila kollektsioon ülevaatliku pilgu eesti maalikunsti ajaloo kujunemisaastatest. "See on eesti kunsti algus," rõhutas Kunila.

Näitusel omavad erilist kohta Konrad Mäe kunstiteosed. Väljapanekul on esindatud 18 Mäe tööd. Küll aga ei piirdu näitus ainult Mäe teoste eksponeerimisega, vaid publikule on vaatamiseks üles seatud ka Ants Laikmaa, Nikolai Triigi, Ado Vabbe, Villem Ormissoni, Paul Burmani ja mitmete teiste kunstike tööd.

Oma kollektsioonist ei oska Kunila välja tuua ühte ja ainsat kunstitööd, mis teda kõige erilisemalt puudutab. "Sellel hetkel kui üks või teine teos kollektsiooni tuleb, siis see teos alati puudutab," ütles ta ja lisas, et kollektsiooni pole mõtet lisada tööd, mis kunstiarmastajat ei puudutaks.

Kunstnikest meeldib Kunilale enim Konrad Mägi. "Konrad Mägi kõik tööd on suuremeisterlikud," ütles ta ja lisas, et kuigi teoseid on raske kirjeldada, annavad need ikkagi emotsionaalse naudingu. Nii soovitas Kunila näitusekülastajatel rohkem aega veeta kunstiteoste ees ning neid põhjalikumalt uurida.

Lisaks jõuavad ERM-i näitusele seni laiema avalikkuse eest varjul olnud Konrad Mäe "Vaade Roomale" ja Capri saare olustikku kujutav teos.

Küll aga avaldas Kunila, et aastate jooksul on selgeks saanud, et mitmed Mäe teoste pealkirjad ei kattu tema loodud maalidega. Nii selgitas ta, et kollektsioonis on esindatud üks Mäe teos pealkirjaga "Rooma", ent tänaseks on selgunud, et tegelikult maalis kunstnik teose hoopis Napolis. "Võimalikult palju täpsustada ja panna asjad ajaloos oma kohale," sõnas Kunila oma Konrad Mäe kunstiteoste uurimise eesmärgi.

Siiani on kadunud olnud ligikaudu 200 Konrad Mäe teost. Siiski on Kunila näinud vaeva ning soovinud kunstniku töid maailmast leida. Nii lõi kunstikollektsionäär üleskutse ja palus inimestel teada anda Mäe teostest. Päevavalgele tuli ligikaudu 20 seni teadmata Konrad Mäe teost. "Selle nimel tasub edasi tegutseda," sõnas Kunila ja lisas, et loodetavasti tuleb teoseid veel rohkem avalikkuse ette.

Näitus "Värvide ilu. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist" on Eesti Rahva Muuseumis avatud 19. veebruarist kuni 2. oktoobrini.