Eero Epner: Kunila kollektsioon annab ka kunstiajaloolise elamuse

Eesti Rahva Muuseumis on avatud näitus "Värvide ilu. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist". Põhjamaade üks suuremaid kunstikogusid toob vaatajateni 20. sajandi esimese poole olulisemate eesti maalikunstnike teosed. Esimest korda on väljas ka hiljuti rekordhinna eest Rootsi oksjonil müüdud Konrad Mägi maalid.

Võrreldes mõni aasta tagasi Tartu Kunstimuuseumis toimunud Enn Kunila kollektsiooni väljapanekuga on seekord näitusel paarkümmend uut maali, mis ei ole varasemalt laiema vaatajaskonnani jõudnud. Nende hulgas näiteks Konrad Mägi natüürmort sirelite ja pihlakaokstega.

"Minule see töö erakordselt meeldib. See töö tuli kogusse eelmisel aastal, sai põhjalikult restaureeritud, näeb nüüd väga erk ja kaunis välja. Tasub seda tööd pikemalt vaadata, seda pintslikirja, kogu kompositsiooni," lausus kunstikollektsionäär Enn Kunila.

Lisaks Konrad Mägile on näitusel esindatud Nikolai Triik, Ants Laikmaa, Endel Kõks, Richard Uutmaa, Eerik Haamer, Ado Vabbe ja paljud teised, kelle töid iseloomustab näituse kuraatori Eero Epneri sõnul ajastukohane värvikesksus, harmooniline ja optimistlik atmosfäär.

"Kuigi nende motiivid on väga erinevad, värvikäsitlus on väga erinev, pintslikiri väga erinev, siis nad minu arvates saavadki ennekõike kokku läbi harmoonilise õnneotsingu. Motiivide valikul eelistatakse loodusest pärit motiive või kui üldse midagi maalitakse, siis valitseb neil maalidel enamasti selline elujaatav, harmooniline, optimistlik atmosfäär," rääkis Epner.

Lisaks kunstnike töödele saab näitusel tutvuda ka kunstiajalooga. Toimub haridusprogramm, samuti linastub dokumentaalfilm 20. sajandi esimese poole maalikunstist.

"Kollektsioon suudab kokku võtta ühe riigi varase maalikunsti ajaloo, mitte muidugi kõigis tema tahkudes, aga väga olulistes, peamistes liinides. Ja sellisena, ma arvan, et ta on tõesti mitte ainult Euroopas unikaalne, me võime mitte ainult saada kunstielamuse, vaid ka kunstiajaloolise elamuse, kuidas ühe riigi maalikunst tekkis ja kuidas ta esimestel kümnenditel arenema hakkas," ütles Epner.