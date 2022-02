ERM-is on väljas viis varem Eestis esitlemata Konrad Mägi tööd

Möödunud aasta lõpus püstitati Rootsis Bukowskise oksjonimajas Eesti kunsti hinnarekordid, kui omaniku leidsid kaks Konrad Mäe maali, kumbki ligi 300 000 euro eest. Ligi pool sajandit kadunud tööde ostjat esialgu ei avaldatud, kuid nüüd on selgunud, et tööd kuuluvad Enn Kunila kollektsiooni.

Nende tööde kõrval on ERM-is väljas veel kolm Konrad Mägi tööd, mis olid pikka aega kadunud, kuid on nüüd Eestisse tagasi jõudnud. Näituse kuraator Eero Epner sõnas, et üks neist on natüürmort "Õites oksad", mis oli aastakümneid seisnud pööningul. "See on haruldane töö, kuna Konrad Mägi tegi natüürmorte vähe ning see peakski olema üks tema suurimaid natüürmorte, mis on ka väga tihedalt läbi töötatud."

Sarnaselt maalile "Capri vaade" saab ERM-is näha ka tööd "Capri öö", mis on Epneri hinnangul maalitud ilmselt Capri keskuses. "Vasakule jääb Monte Solaro mägi, ees paistab aga Sorrento rannik, kuigi Mägi on maalil vahemaad vähendanud."

Viienda teosena, mida Eestis avalikkusele varem näidatud pole, saab näha Kuressaare tänavavaadet, mis pärineb Mägi vähemtuntud, n-ö teisest Saaremaa-perioodist. "Üldtuntud on Mägi esimene Saaremaa periood 1913. ja 1914. aastas suvedest, aga ta elas ka 1920. aasta suvel Kuressaares, kus ta viis õpetajatele läbi täiendkoolitust," sõnas Epner.

Näitus "Värvide ilu. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist" on ERM-is avatud kuni 2. oktoobrini. Näituse kuraator on Eero Epner, kujundaja kunstnik Tõnis Saadoja.