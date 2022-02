ERM-i kogudest jõuavad külaliste ette aksessuaarid ja kotid

ERM-i avatud hoidla toob külaliste ette kogudesse kuuluvaid esemeid, mis on hoolega hoitud ja tavapäraselt külastajate silme alla ei satu. Avatud hoidla annab võimaluse eksponeerida korraga sadu kui mitte tuhandeid üht liiki või temaatiliselt kokku kuuluvaid esemeid. Varasematel aastatel on avatud hoidlas näidatud postiajaloo väljapanekut "Postiljoni oodates" ning toodud külastajate ette ERM-i suur õllekappade kogu.



ERM-i direktor Kertu Saks on avatava näituse üle uhke: "Kottide väljapanek avatud hoidlas näitab meie esivanemate rikkalikku ilumeelt ning on heaks sisendiks ja inspiratsiooniks ka kõigile rahvakultuuri, moekunsti ja disainihuvilistele. Hea meel on, et näitust saab külastada ja inspiratsiooni leida kahe aasta jooksul."

Ühed vanimad esemed näitusel on rahvariiete juures kantud ja rikkalikult kaunistatud lahttaskud ja tubakakotid. Eksponeeritakse aga ka nõukogude perioodile iseloomulikke kilekotte ning saab näha käekottide moe muutumist eelmise sajandi teises pooles. Seega saab hea pildi aksessuaaridest ja kottidest kahe viimase sajandi jooksul.



ERM-i kogudest pärinevate kottide näitus avatud hoidlas on avatud kuni 24.02.2024.