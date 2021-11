Kanadast jõudis Eestisse Konrad Mäe senitundmatu teos

Teos pärineb Konrad Mäe (1878–1925) ühest kõige kõrgemalt hinnatud Saaremaa perioodist (1913–1914) ning kujutab Abaja lahte Kihelkonnal. Teos kuulus Laine Pandi perekonnale, kes selle Eestist põgenedes 1944. aastal kaasa võttis. Teos rändas läbi Saksamaa Torontosse, kus ta rippus aastakümneid Laine Pandi korteris. Pärast surma pärandas ta maali Väliseesti Muuseumile.

Konrad Mägi Sihtasutuse nõukogu esimehe Enn Kunila sõnul on tal äärmiselt hea meel, et Konrad Mägi kadunud teoseid on õnnestunud viimastel aastatel leida mitukümmend. "On eriline rõõm tuua Eestisse tagasi maal, mis siit omal ajal tuhandeid kilomeetreid läände on rännanud," ütles Kunila.

"Laine Pandi perekond pidas maali nii hinnaliseks, et otsustasid selle põgenedes kõigest hoolimata kaasa võtta ning hoidsid seda aastakümneid eeskujulikult oma Toronto kodus. Suur tänu neile tagantjärele." Kunila sõnul on Konrad Mägi Sihtasutuse eesmärgiks maali igakülgne korrastamine ning seejärel uurijatele ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine.

Väliseesti Muuseumi peaarhivaar Piret Noorhani märkis, et tegemist on VEMU kunstikogu kõige hinnalisema teosega. "Küllap Laine Pant rõõmustaks koos meiega, et nende perele kuulunud maal on taas kodumaale jõudnud, kus seda saavad näha arvukad kunstisõbrad." Noorhani loodab ka, et Konrad Mäe maal leiab tagasi Kanadasse jõudes väärika koha VEMU uue hoone näituseruumides.