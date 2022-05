Väliseesti muuseum Torontos asutab Viirlaidi-nimelise kirjandusauhinna

Kuigi tulevikus soovitakse auhind välja kuulutada 11. aprillil ehk kirjaniku sünnipäeval, siis esimene võitja kuulutatakse välja selle aasta detsembris Eesti kirjandusmuuseumis toimuval Kreutzwaldi päevade konverentsil.

Auhinnale saab esitada kandidatuuri 31. augustini. Tingimus on, et ilukirjanduslik teos on ilmunud vahemikus 2021. aasta jaanuarist käesoleva aasta augustini.

Kandideerida võivad nii organisatsioonid kui üksikisikud. Selleks tuleb saata VEMU-le vabas vormis taotlus (koos põhjendusega) ja auhinnale esitatav teos. Võidupreemia on 1500 eurot, mida rahastab VEMU.

Žürii koosseisu kuuluvad Tiina Kirss, Janika Kronberg, Sirje Olesk, Kaja Telmet ja Jaan Undusk.

Arved Viirlaid (1922-2015) kirjutas nii luulet, novelle kui romaane. Tema proosas on olulisel kohal sõjasündmused ja elu paguluses, aga ka armastus. Oma romaanides kujutas Viirlaid sõjasündmusi Eestis, rääkis metsavendlusest ja nõukogude vangilaagritest. Need on ühtlasi tema isiklikud kogemused, Viirlaid oli metsavend ja hiljem teise maailmasõja päevil võitles nii Soome kui Eesti armeedes. Mees põgenes 1944. aastal paadiga Soome, siis Rootsi, seejärel Inglismaale, jõudes 1953. aastal Kanadasse. Kanadas elades oli Viirlaid aktiivne eestlaste kogukonna loomise ja hoidmise eestvedaja.

Tema tuntud romaanide hulka kuuluvad "Ristideta hauad" ja "Tormiaasta (I ja II)".