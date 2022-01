Emma muuseumi kuraator: Konrad Mäe ülevaatenäitus on vastu võetud väga suure huviga

Juba mitu kuud on Helsingi lähedal Espoos avatud suur kunstnik Konrad Mäe ülevaatenäitus. Väljapanek on EMMA muuseumis osutunud tohutult populaarseks ning see jääb avatuks kuni 23. jaanuarini.

EMMA muuseumi kuraatori ja kunstiteadlase Pilvi Kalhama sõnul on nad ääretult rõõmsad, et saavad olla osa suurima Konrad Mäe näituse loomisel. Selleks, et Konrad Mägi saaks rohkem tuntust, soovis muuseum teha just laiapõhjalise näituse.

Küll aga ei ole muuseumi sihtgrupiks ainult Soome kodanikud, vaid näitust on oodatud külastama ka eestlased ja teised huvilised. "Muidugi soovime, et ka Eesti publik selle näituse leiab, sest siin on võimalik näha korraga nii suurt osa Konrad Mägi loomingust," ütles Kalhama.

Seni on publiku vastuvõtt näitusele olnud väga hea. "Kunstnik on vastu võetud väga suure huviga," sõnas kuraator ja lisas, et Mägi looming on külastajatele imetlusväärne. Samuti on muuseumi külastajaid olnud varasemate aastatega rohkem.

Kunstiteadlase Ingrid Ormani sõnul oli muuseumi töötajate huvi Konrad Mäe teoste vastu suur. Nii on näitusel esindatud 150 kunstniku maali.

Küll aga tunnistas kuraator Kalhamal, et enne näituse korraldamist ei teadnud ta kuigi palju Konrad Mäest. Esimest korda tutvust Kalhamal Mäe teostega Kumus ning pärast seda hakkas põhjalikumalt kunstniku elu uurima.

"Tahtsin kokku panna näituse, kus esitleda Konrad Mägi loomingut võimalikult mitmekülgselt," sõnas kuraator ja lisas, et ei võta kunstnikku puhtalt maastikumaalijana, vaid kui ka kunstnikuga, kes on maalinud portreid ja kompositsioone.

Ingrid Orman tõdes, et enne Mäe näituse avamist ei olnud muuseumis kuigi palju eestlastest külastajaid. "Nüüd on ikka peaaegu iga päev siin eesti keelt kuulda," sõnas Orman ja lisas, et see on rõõmustav, et eestlased oma tee muuseumisse leiavad.

Näitus "Konrad Mägi. Maalikunsti müstika" jääb EMMA muuseumi avatuks kuni 23. jaanuarini.