Plekktrummi" saatekülaline tuleval nädalal on Liisa Pakosta

Esmaspäeval, 8. märtsil on ETV2 saate "Plekktrumm" saatekülaline võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta, kellega tuleb juttu meeste ja naiste võimalustest tänapäeva Eestis.

Eestis on jätkuvalt palgalõhe naiste kahjuks, samas on naised kõrgemalt haritumad ja moodustavad suurema osa Eesti raamatukogude lugejaskonnast. Millised on meeste ja naiste võimalused tänapäeva Eestis?

"Plekktrummi" saatejuht Joonas Hellerma vestleb Liisa Pakostaga esmaspäeval, 8. märtsil kell 21.30 ETV2-s.