Galerii: Salme kultuurikeskuse fassaadil saab näha Pelgulinna gümnaasiumi kunstisuuna lõputöid

"Vaatamata sellele, et tavapärased kunstigaleriid on suletud, saame meie siiski kooliõpilaste töid ohutult vabas õhus publikule näidata ja usun, et see lisas motivatsiooni ka õpilastele endile," kirjeldas Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur.

"Kui projektsiooninäituse idee algselt sündis, siis oligi meie mõte, et see võiks olla hea platvorm kohalikule kogukonnale. Kindlasti ootame Kalamaja, Pelgulinna ja teiste asumite elanike töid ka edaspidisteks näitusteks," ütles kultuurikeskuse direktor Sten Svetljakov.

Pelgulinna gümnaasium on üks Eesti suurimaid kogukonnakoole, kus õpetatakse noortele süvendatult kunsti juba 60 aastat. Lisaks igapäevastele koolitundidele on koolis võimalik osa võtta kunstipraktikatest ja konkurssidest, samuti toimuvad iga-aastased 9. ja 12. klassi lõputööde näitused.

Väljapanek jääb Salme kultuurikeskuse fassaadil avatuks kuni 14. märtsini.