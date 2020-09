Galerii. Ullo Toomi stipendiumi pälvis tantsuõpetaja Marina Kuznetsova

Marina Kuznetsova on teinud rahvatantsu vallas märkimisväärset tööd. Ta on aastaid andnud edasi armastust rahvatantsu vastu lastele ja noortele Pelgulinna Gümnaasiumi tantsurühmade juhina, vabariikliku koolinoorte rahvatantsufestivali ühe organiseerijana ning noorte- ja üldtantsupidude liigijuhina. Alates 2000. aastast on ta Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambli Kuljus kunstiline juht.

Tähelepanu väärib Marina Kuznetsova roll ja tegevus tantsupeo traditsiooni tutvustamisel ja kajastamisel muukeelse elanikkonna seas. Ta on olnud kommentaatoriks venekeelsele publikule suunatud tantsupeoetenduste teleülekannetel ning olnud oodatud saatekülaliseks paljudes venekeelsetes peoteemalistes saadetes.

Lähedane kolleeg ja õpetaja, rahvatantsujuht Ülo Luht ütleb, et Marina Kuznetsova on tantsujuhtide noorema põlvkonna esindaja, kes peab väga lugu vanema põlvkonna loodud hoiakust.

"Tants peab olema tehniliselt puhas ja rääkima oma lugu," rõhutas Luht. "Iga kord esitades luuakse tantsulugu uuesti. Seda on aastakümneid Kuljuses taodeldud ja Marina viib seda edukalt edasi."

Ullo Toomi Fond asutati 1987. aastal, et jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Fondi halduskogu tegutseb Eesti Rahvuskultuuri Fondi kinnitatud põhikirja alusel. Ullo Toomi stipendium on rahvatantsuliikumise kõrgeim tunnustus, mille pälvib laureaat Eesti rahvatantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.

Stipendiumi varasemate laureaatide seas on legendaarsed tantsuõpetajad ja -loojad Mait Agu, Ilma Adamson, Helju Mikkel, Maie Orav, Ülo Luht ja teised tuntud rahvatantsujuhid.

Stipendiumi annavad välja Eesti Rahvuskultuurifond ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.