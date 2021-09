Galerii: Ullo Toomi nimelise stipendiumi pälvis tantsuõpetaja Rita Mändla

Ullo Toomi fondi haldusnõukogu esinaise Ilma Adamsoni sõnul on Rita Mändla teinud Eesti tantsumaastikul märkimisväärset tööd. Pärnus tegutseva rahvatantsuansambli "Kajakas" juhina on ta juba aastaid andnud lastele ja noortele edasi armastust rahvatantsu vastu.

Rahvatantsuansambel "Kajakas" tähistas sellel hooajal oma 70 juubelit ning Rita Mändla on olnud sellest 44 aastat ansambli kunstiline juht. Tantsija ja õpetajana on tänavune laureaat olnud rahvatantsuansambliga seotud 51 aastat.

"On märkimisväärne, et just tänu Rita Mändla oskuslikule juhtimisele on "Kajakas" säilitanud oma ansambli staatuse. Rita pühendunud töö nendel aastatel on toonud rahvatantsu juurde mitu põlvkondi pärnakaid," rõhutab Ilma Adamson.

Ullo Toomi stipendiumit antakse sel aastal välja 34. korda. Ullo Toomi Fond asutati 1987. aastal, et jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Ullo Toomi stipendium on rahvatantsuliikumise kõrgeim tunnustus.

Stipendiumi varasemate laureaatide seas on näiteks tantsujuhid Maie Orav, Mait Agu, Ilma Adamson, Helju Mikkel, Ülo Luht jt.