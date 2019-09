Ullo Toomi nimelise stipendiumi laureaat Kaja Tammik: tantsutraditsioon on elav

Kaja Tammik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tantsutraditsioon on elav, mida näitas ka tänavune tantsupidu ja maakondlike tantsupidude kasvav hulk. "Iga tantsujuhtide kool on erinev," sõnas ta ja tõdes, et selles vallas on siiski puudu meestest. "Oleks ju parem , kui meeste hulgas oleks rohkem tantsuõpetajaid."

Varem on Ullo Toomi nimelise rahvatantsustipendiumi pälvinud muuhulgas Jaanus Randma, Maire Udras ja Kadri Tiis.