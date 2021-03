Keelepäästja Indrek Park: see kohustus langes mulle küsimata kaela

Neljapäeval jõuab ETV eetrisse film "Keelepäästja" Indrek Pargist, kes väljasuremisohus indiaanikeeli püüab päästa. Park rääkis "Vikerhommikus", et nii-öelda keelepäästja saigi temast siis, kui viimane keelekõneleja suri ja tema väheste oskajate seas alles on.

"Tegelen keelehooldusega mandani keele osas, kus viimane emakeelena kõneleja suri umbes neli ja pool aastat tagasi. Kuna olin viimane keeleteadlane, kes viimaste rääkijatega tööd tegi, siis peale minu ei ole jäänud teisi oskajaid eriti alles," rääkis Park. "Mulle langes see kohustus ilma küsimata kaela, kuna mandani rahvas katsub oma keelt uuesti ellu äratada. Aitan neid õppematerjalide ettevalmistamisega ja keelekümblusprogrammi korraldamisega."

Lisaks mandani keelele tegeleb ta Põhja-Dakotas veel kahe keelega, mis on hääbumas. Üks nendest on hidatsa keel, mis on kaotanud viimase aasta jooksul kümnendiku rääkijatest, alles on 70. "Hidatsa keelega seisneb mu töö peamiselt selles, et saan viimaste vabalt kõnelevate inimestega iga päev vähemalt mõneks tunniks kokku ja siis dokumenteerime keelt ehk nad räägivad lugusid, mida ma lindistan, tõlgime grammatikat, katsume sõnaraamatut koostada. See töö on väga suur."

2006. aastast USA-s keeltega tegutseva Pargi sõnul oli kogukonda vastuvõetuks saamine veidi keeruline, nagu ikka uute alguste puhul. "Kui ma siia esimest korda aastal 2006 tulin doktoritöö jaoks materjali korjama, siis suhtuti enamasti skeptiliselt," meenutas Park. "Aga mul olid head soovitused, nii et need perekonnad, kes mind oma tiiva alla võtsid, otsustasid mind kohe usaldada. See oli nendepoolne otsus, et riskime. Võttis mõned aastad, et enamus kohtades, kuhu lähen, pigem naeratatakse kui ollakse lihtsalt neutraalse näoga."

Park tõdes, er viimane aasta on siiski raske olnud. "Põhja-Dakota oli läinud sügisel maailmas number üks haigestumiste ja suremuse poolest. Umbes selles kohas, kuhu Eesti praegu hakkab jõudma, mis tähendab, et koolid ja lasteaiad oli kinni pandud, nii et see pani pausile mandani keelega tegelemise."

Liivo Niglase dokumentaalfilmi "Keelepäästja" ETV eetris neljapäeval, 11. märtsil kell 22:05.