Vinüülplaadid on muusikasõprade seas aina enam hinnas

Füüsiliste kandjate osakaal on pandeemia ajal küll langenud, kuid kui inimene endale juba muusikat koju ostab, siis eelistab ta pigem vinüülplaati. Möödunud aastal moodustas vinüülplaatide müük juba 35 protsenti kogu Apollos müüdavast muusikast. Sarnased tulemused on olnud ka Laseringis ja Rahva Raamatus.

"Eriti me näeme seda viimase poole aasta jooksul ja selle aasta veebruaris meie vinüülplaatide müük oli ka juba 50 protsenti kogu muusikamüügist, et siis tükiliselt sama arv, palju me CD-sid müüsime, müüsime ka vinüülplaate," ütles Rahva Raamatu mängude, filmide ja muusika ostujuht Kaisa Papp "Aktuaalsele kaamerale".

Muusikapoe Terminal juhataja Sander Varusk tõi välja, et voogedastuse peal kasvanud noorema põlvkonna jaoks on vinüülplaat päris esimene füüsiline helikandja.

"See helikvaliteedi üle vaidlus ei lõppe vist kunagi. On neid, kes ütlevad, et vinüüli heli on halvem, aga on neid, kes ütlevad, et see on kõige parem asi üldse. Kolmandaks on see, et seal on igasugused rituaalsed asjad ka. Kui noor võtab oma esimeseks helikandjaks vinüüli ja ta ei ole CD-d üldse tarbinud, siis tal ei olegi võrdlusmomenti, ta ei tule seda ju tegelikult heli pärast ostma. Sellel on rohkem selline omamisväärtus. Nende silmis on see, et miks ma peaks seda CD-d võtma? Noorte jaoks on CD aegunud asi, mul ei ole laptopis seda aukugi," rääkis Varusk.

Eestlane eelistab osta eestimaist muusikat, nii olidki möödunud aasta kõige populaarsemad vinüülplaadid just eesti muusikutelt.

"Top 1 oli nublu uus album "Cafe kosmos". Huvitav, et ta tuli müüki detsembri keskpaigas ja tegi kahe nädalaga nii hea müügi, et tõusis meil vinüülide esimeseks," sõnas Papp ja lisas, et populaarne oli ka Aneti "Morning After".

"Genka ja Dew8 müüs kohe ära, kohalikud hitid kipuvad olema jah. Populaarsed asjad ka nagu Pizza ja Nublu läksid väga kähku, samas ka armsad asjad nagu Sven Grünbergi animafilmide kogumik," märkis Varusk.

Välismaiste vinüülplaatide tippu ehivad püsivalt nostalgilised Pink Floyd, Queen ja Led Zeppelin.