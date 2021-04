Vanglateenistus korraldas teist aastat gümnaasiuminoortele filmikonkursi

Kui eelmisel korral osalesid konkursil peamiselt Ida-Virumaa koolid siis nüüd tuli filme 17 koolist üle kogu Eesti. Etteantud teemadest oli populaarsem "Minu sõber on diiler".

Viru Vangla projektijuht Virve Linder ütles, et teemakäsitlusi oli väga erinevaid. "Oli neid, mis tegid natuke rohkem nalja, üritasid teemale läheneda läbi huumori, aga oli ka neid, kus teema oli väga üksipulgi lahti võetud ja näidatud sellise käitumise tõsist mõju nii inimese elule kui ka sellele, et see võib inimese elu lõpetada."

Žürii liige, tudengi-Oscari laureaat German Golub ütles, et filmidest on näha, et noored on tabanud väga hästi erinevaid põhjusi, kuidas keegi kriminaalsele teele satub.

"Mõnedel on näha, et on tuntud huvi pikemat aega või õpitud, kuidas teemat käsitleda või mis tähendab üldplaan või suur plaan ja kuidas stseeni filmida, ja mis see stseen tähendab. See on automaatselt tunda," sõnas Golub.

"Need, kes võitsid rahvahääletuse, nagu "Matvei lugu", on jutustatud huvitavalt ja värvikombinatsioonid ning jutustamise laad oli väga sujuv," lisas ta.

Mitmed koolid olid filmikonkursi lülitanud oma õppeprotsessi. Näiteks üldvõitjaks tulnud Tallinna 21. keskkooli "Suured kujud", valmis meediakursuse ja eesti keele projektiaine raames.

"Meil on koolis meediapädevus väga teema. Oleme varem teinud uudistesaateid ja meelelahutuslikke saateid. Lühifilm oli esmakordne projektina, aga oli väga huvitav kogemus meile kõigile," märkis 21. keskkooli 11. klassi õpilane, operaator Martin Raid.

"Uimastid on teema, mis tänapäeval on aktuaalne ja koolikeskkonnas paraku täiesti olemas ja sellega kindlasti tuleb tegeleda," lisas ta.

Filme saab vaadata Youtube'ist ja vanglateenistuse sotsiaalmeedia kanalitest.