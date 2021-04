PÖFF-i programmikoostaja Dagmar Raudam avaldas esimese romaani

Romaani "Paul. Poistele, kes ei osanud elada" peategelane on poiss, kes avastab, imestab, unistab, eksib ja armastab. "Selle raamatuga tahan anda hääle neile, kes ei suuda, ja ühe ootamatu hommikuse koputusega uksele meie elust kaduda võivad," ütles Raudam ja kinnitas, et teos on saanud ainest tema isikliku elu sündmustest.

"Paul" on Dagmar Raudami esimene romaan. Varem on ta kirjutanud raamatu "Minu Gruusia" ning koos tütre Diana Lotusega raamatud "Kassikõnd" ja "Minu New York", samuti arvukalt reisikirju ja filmiarvustusi.

Raamatu kaanepiltide autor on Jarõna Ilo ja kujundaja Eva Peedimaa.