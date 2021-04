Algas Haapsalu Jaani kiriku avariilises seisus torni restaureerimine

Täna algas Haapsalu ühe vanema säilinud hoone, Haapsalu Jaani kiriku avariilises seisus torni restaureerimine. Kirikutorni olukord on aastate jooksul muutunud üha halvemaks ja on oht, et tornikiiver võib tugeva tormiga alla kukkuda.

Haapsalu Jaani kirik on piiskopilinnuse ja toomkiriku järel üks Haapsalu vanemaid säilinud hooneid. Kirik alustas oma tegevust varem rajatud keskaegses hoones 16. sajandil. Esimene torn rajati sellele 1690. aastal ja praegune torn 1855. aastal. See vajab nüüd aga hädasti remonti.

"Torni alused on tegelikult oma aja ära elanud ja nii nagu iga asi tahab uuendamist, nii tahab ka torn uuendamist," rääkis EELK piiskop Tiit Salumäe "Aktuaalsele kaamerale". "See pole ainult plekivahetus ja ülemine osa, kõige kriitilisem on ikkagi see torni alus. Oleme kogu aeg natuke mures ka olnud, et kas ikka peab vastu seni, kuni ta korda ja vahetatud saab."

Jaani kiriku ajalugu on mitmekesine ja põnev. Tõenäoliselt võeti katolikuaja lõpus sadamaait kasutusele kirikuna, sest on välja tulnud ka need vanad aidavärava kohad," rääkis Salumäe.

Tiit Salumäe hinnangul võib torni korda tegemine maksma minna vähemalt 130 000 eurot. Lõplikku hinda on piiskopi sõnul selliste ajalooliste objektide puhul raske ennustada. Restaureerimine on võimalik tänu muinsuskaitseameti saja tuhande eurosele toetusele. Ülejäänud vajaminev raha saadakse Haapsalu linnalt ja kiriku kogudusele tehtud annetustest.

Haapsalu Jaani kiriku torni restaureerimine peaks lõpule jõudma septembri lõpuks.