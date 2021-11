Haapsalu Jaani kiriku avariilises seisus torni remonditööd on lõpusirgel

Haapsalu Jaani kiriku avariilises seisus torn on tänu kevadel alanud remonditöödele tänaseks päästetud. Kogumaksumus selgub piiskop Tiit Salumäe kinnitusel lähiajal, sest viimased väiksemad tööd on veel lõpustaadiumis.

Keskaegsesse aita rajatud Jaani kirik on üks vanemaid hooneid Haapsalus. Selle praegune torn pärineb siiski 19. sajandist. "Kirik võeti kasutusele 1500. aastatel, siis muidugi torni ei olnud. Vana ait nii nagu ta oli. Siis juba sajand hiljem tehti esimene torn ja 1800. aastatel siis see suur torn juba, mida on remonditud korduvalt," selgitas piiskop Tiit Salumäe.

Tornikiivri puidust kandekonstrukstioonide seisund oli enne remonti avariiline. Lisaks pandi tornile ka uus katuseplekk. Remondiprojekti koostas Rändmeister OÜ ja ehitas Resteh OÜ. Salumäe sõnul venis remont plaanitust pikemaks ka selle tõttu, et oodata tuli sobivate tellingute järgi. "Tuli ehitada tellingud kuni tipuni välja, mis ei ole tihti niimoodi. Tehakse niimoodi ajutiste tellingute peal, aga siin leiti, et see ei ole siiski põhjendatud ja loomulikult eks iga ehitusfirma peab ju ka oma tööliste turvalisuse peale mõtlema."

Muinsuskaitse toetas remonti kõigepealt 100 000 euroga ja hiljem veel täiendava 12 000 euroga. Ülejäänu loodetakse katta Haapsalu linna, koguduse ja annetajate panusega. Tiit Salumäe sõnul on veel lõpetamisel mõned väiksed tööd ning lõplik hind selgub lähiajal. "Ma arvan, et võib-olla päris 150 000 ta välja ei lähe, aga tööde maht suurenes. Tuli ka täiendav muinsuskaitse poolne toetus, seega arved tuleb kokku võtta, praegu hetkel veel päris kokkuvõtet ei ole, aga selge on, et töö on tehtud ja küll ta saab ka makstud."