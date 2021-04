Euroopa teatrid valmistuvad tasapisi avamiseks

Euroopas tehakse esimesi samme kultuurielu avamiseks. Eile õhtul toimus Veneetsia ooperiteatris toimus esmaspäeval avakontsert "Verdi ja Veneetsia", Brüsselis asuv Flaami kuninglik teater tahab aga tõestada, et teatris käimine on ohutu.

"Verdi ja Veneetsia" publikuks olid vaid nooremad inimesed vanuses 18–30, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Piletihind oli sümboolselt kaks eurot ning kontserdi eesmärk oli noori inimesi klassikalise muusika juurde tagasi meelitada. Kuna saal tohtis vaid osaliselt täis olla, kanti kontserti üle ka veebi vahendusel.

Firenzes avati aga igakevadine muusikafestival, mille avakontsert pühendati Stravinski 50. surma-aastapäevale. Kontserdisaali 1800 kohast oli täidetud vaid kolmandik ning kõik pidid kandma maski.

Brüsselis asuv Flaami kuninglik teater tahab aga tõestada, et teatris käimine on ohutu. Esmaspäeva õhtul lubati proovietendusele 50 vabatahtlikku, kes kõik pidid enne teatrisse sisenemist tegema kiirtesti. Järgmise kahe kuu jooksul tehakse Flaami kuninglikus teatris kolmkümmend samasugust proovietendust, mille peamine eesmärk on kontrollida, kuidas publiku kohalolu mõjutab hoone õhukvaliteeti.