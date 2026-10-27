Saade "Psühho" sukeldub sel nädalal meelelahutusse

Kas meelelahutusele kulunud aeg on raisatud või kaitseb see meid millegi eest? Kas eestlase lemmikmeelelahutust saab konstrueerida? Asja arutavad ikooniline telemeelelahutaja Kristjan Jõekalda, turunduskorüfee Aune Past ning teatritegijad Rein Pakk ja Hendrik Toompere jr. Meelelahutaja peres kasvamist meenutab missikarussellide korraldaja Valeri Kirsi tütar Liilit Kirss.

"Psühho" jõuab ETV ekraanile kolmapäeva õhtul kell 22.05.