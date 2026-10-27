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Saade "Psühho" sukeldub sel nädalal meelelahutusse

Kultuurisaated
"Psühho" saade Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kultuurisaated

Märt Treieri juhitud saade "Psühho" heidab sel kolmapäeval pilgu meelelahutusmaailmale.

Kas meelelahutusele kulunud aeg on raisatud või kaitseb see meid millegi eest? Kas eestlase lemmikmeelelahutust saab konstrueerida? Asja arutavad ikooniline telemeelelahutaja Kristjan Jõekalda, turunduskorüfee Aune Past ning teatritegijad Rein Pakk ja Hendrik Toompere jr. Meelelahutaja peres kasvamist meenutab missikarussellide korraldaja Valeri Kirsi tütar Liilit Kirss.

 "Psühho" jõuab ETV ekraanile kolmapäeva õhtul kell 22.05.

Toimetaja: Karmen Rebane

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