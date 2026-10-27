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Kirjandusfestival "Röögatus!" kutsub mõtestama kirjanduse piire

Kirjandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Kirjandus

Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi eestvedamisel toimuva festivali "Röögatus!" alateemaks on tänavu transgressioon kõige laiemas tähenduses ehk igasugune piiride ületamine.

Festival sai teisipäeval Tallinna Ülikooli aulas alguse teemakohase viktoriiniga. Lisaks ettekannetele leiab kavast vestlusringe, töötubasid ja loomingulisi ettevõtmisi, mis toovad kokku eri põlvkondade esindajad ning erinevad kunstivormid.

"Tahame põimida õppejõude ja tudengeid, kogenumaid ja nooremaid inimesi, et tekiks dialoog nii põlvkondade kui ka eri meediumite vahel. Tänavune transgressiooni ehk piiride ületamise teema annab võimaluse tuua kokku väga erinevaid valdkondi ja panna need omavahel dialoogi," rääkis Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi asutaja ja juht Robin Lek.

Korraldajate sõnul aitab piiride ületamisele keskendumine näidata, et kirjandus on elujõuline ka tänapäeva kiirelt muutuvas meedia- ja kultuuriruumis.

"Ikka räägitakse, et noored enam ei loe ja meedia võtab kogu tähelepanu. Tegelikult tegeletakse kirjandusega endiselt ning selleks on palju võimalusi. Kirjandust saab siduda ka teiste meediumitega," ütles Lek.

Festivali lõpetab kolmapäeva õhtul kirjanike maja musta laega saalis toimuv kirjanduslik kolmapäev lavakavaga "Viska mind metsa, kui ma suren". Kavas põimuvad mitme autori tekstid, luule ja helid.

Luuletaja Jürgen Rooste sõnul on tegemist ekspressiivse lavakavaga, milles eriilmelised tekstid moodustavad ühtse terviku.

"Osalejaid on neli, lisaks üks kitarriga esineja, kes luuletab helide keeles. Nelja autori luuletused ja tekstid pärinevad justkui täiesti erinevatest maailmadest, kuid kokku sünnib neist sünge ja veider tänapäevane lugu," kirjeldas Rooste.

Rooste märkis, et kirjandusfestivali laiem eesmärk arutelda selle üle, kes me inimestena oleme, mis keelt me räägime ja miks me siin oma asja ajame.

"Selliseid kirjandusõhtuid sünnib praegu pidevalt ja see näitab, et ajastu on elus. Eesti kultuuris on olemas mõte ja sisu, mida kaitsta. Ühest küljest on see olemasolu küsimus, teisalt näitab see, et inimeste vaim on ergas, et nende peades ja silmade taga toimub midagi. Et kõikjal ei valitseks hingetühjus ja raha hais," sõnas Rooste.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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