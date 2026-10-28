Eesti dirigendid võtsid rahvusvahelisel koorijuhtide konkursil kaksikvõidu

Konkursile esitati kokku 92 avaldust, mille seast valiti kohapeal toimunud võistlusvoorudesse 17 noort dirigenti. Nende hulgas oli kaks Eestiga seotud dirigenti: Ingrit Malleus, kes on Eesti päritolu, kuid olnud viimase kümne aasta jooksul tihedalt seotud Soome muusikaeluga, ja Singapurist pärit Danny Xie Zhizhong, kes on viimased ligi viis aastat õppinud ja töötanud Eestis. Xie Zhizhong laulab ka Eesti Filharmoonia Kammerkooris ning on kammerkoori Avis Animi dirigent.

Tihedas konkurentsis tuli dirigentidel läbida viis vooru, et jõuda konkursi finaali. Mõlemad Eesti esindajad jõudsid finaali ning saavutasid seal silmapaistva tulemuse. Ingrit Malleus pälvis konkursi esikoha ja noortekoori Kamēr… eripreemia, Danny Xie Zhizhong saavutas teise koha.

"Iga konkursiga tundub nagu annaks endast ära mingi tüki, aga selle asemele kasvab ka justkui miskit uut. Fosco Corti konkursil on eriline atmosfäär, kus kogu protsess kulgeb sujuvalt, igaühe pingutus on maksimaalne ning sellest kõigest sünnib kolm päeva muusikat, mis rikastab igat ühte, kes sellest osa saab," lausus Ingrit Malleus.

Konkursi rahvusvahelisse žüriisse kuulusid viis tunnustatud muusikut ja koorivaldkonna asjatundjat: Julia Selina Blank (Saksamaa), Risto Joost (Eesti), Karmina Šilec (Sloveenia), Maria Dal Bianco ja Antonio Greco (Itaalia).