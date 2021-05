Segane aasta | Artjom Astrov: viimane aasta kinnitas, et investeerima peab põhiväärtustesse

"Segane aasta" on Müürilehe aprillikuine sari, kus paarkümmend kultuuriväljaga seotud inimest jagavad oma mõtteid ja kogemusi seoses möödunud keerulise aastaringiga. Heitmata ei jää ka pilk tuleviku suunal. Sel korral vastas küsimustele lavastaja ja plaadifirma Serious Serious asutaja Artjom Astrov.

Kuidas on viimane aasta mõjutanud sinu tegutsemist erialaselt?

Sisulises plaanis pole veel seda mõju enda töös avastanud, aga taustal on see kasvav tunne, et orbiit, mille ümber asjad liiguvad on muutumas. Ja see muutus pole ajutine!

Milline on olnud viimase aasta mõju sinu vaimsele, majanduslikule ja professionaalsele heaolule?

Ei oskaks summeerida veel, aga kindlasti polnud asjade seis enne 2020. aastat kuidagimoodi "parem" või "normaalsem"!

Millist tuge või toetust oled selle aasta jooksul saanud, kui üldse?

Sain kultuuriministeeriumi kaudu loometoetust.

Mis on pettumust valmistanud?

Et Amazon sai triljoni-dollari äriks ja et Covax kukkus läbi. Need kaks asja võtavad selle aasta mõnes mõttes kokku. Elu läheb edasi, rikkad saavad rikkamaks ja vaesed saavad oma sõrme edasi imeda.

Milliseid lahendusi või muutusi on sul tulnud jooksvalt leiutada ja ellu viia?

Võib-olla see, et pidi õppima oma vaba aega paremini planeerima.

Millise perspektiivitundega vaatad oma tulevikku?

Perspektiivid on selgemad, kui nad olid aasta aega tagasi, kuna sain taaskord kinnitust, et investeerida tuleb kõige fundamentaalsematesse väärtustesse. Väärtused, mis kehtisid enne ja kehtivad ka nüüd, näiteks perekond.

Kas sooviksid paneemia-aastast välja tuua positiivset?

Ma tahaks uskuda, et inimkonnana on meil kollektiivselt nüüd natuke vähem illusioone enda võimete suhtes ja et me saame paremini adresseerida neid väljakutseid, mis meie ees seisavad.

Mis vajaks radikaalset muutmist, et kultuuriväli ja sellega ka laiemalt seotud inimesed nii kriisis kui kriisiväliselt paremini toime saaks tulla?

Kodanikupalk!

Artjom Astrov on alates 2016. aastast tegutsenud nii helikunstniku kui lavastajana kaasaegse etenduskunsti valdkonnas. Ta on on plaadifirma Serious Serious asutaja.