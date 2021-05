Festivalil Sõru Saund esineb Jimi Tenor

Lisaks Jimi Tenorile astuvad festivalil üles Misha Panfilovi, Volodja Brodsky ja Leonid Galaganovi kantri-ambient trio Sauna Ambience, uut materjali esitlev Kalm, vokaal-improvisaator Roomet Jakapi, helikunstnik Music For Your Plants, synthwave'i artist Mr. Garfield, eksperimentaalse pop-elektroonika esitajad The Lunacy of Flowers, Yumi Motoma ja Elekter + CSAAR ning räppar-laulja Manna.

Sõru Saundil üles astuvate DJ-de ridadesse lisanduvad Katja Adrikova, Triin Niinemets, Ellen Vene, Mari-Anna Miller, Dima Disk, Öömaja ja Haigla Pidu.

Juba varasemalt on Sõru Saund teinud teatavaks kahe erilava ning avaõhtu pealava kava. 29. juulil esinevad Valge Tüdruk, Väike PD ning Röövel Ööbik, kes kannab festivalil täismahus ette 1994. aastal kassetina ilmunud albumi "Psychikosmos". DJ-dena astuvad sel ööl plaadimängijate taha Hannaliisa Uusma ja Rain Tolk.

30. juulil antakse Sõru Saundil üks lava jungle-muusika artistidele ja DJdele. Publiku ette astuvad Refreshers, Tapes, Lu:k, Kitchen Brothers, Orav & Drummie, Nemos ja Kersten Kõrge.

31. juuliks on aga Sõru Saundil üks lava koostatud erikavadest, kus DJd mängivad kindla artisti või temaatikaga muusikat. Erisettidega astuvad üles Valner Valme (Future Sound of London), Rhythm Doctor (Arthur Russell), Madis Nestor (Blaze), Ivo Linna (The Beatles), Johanna Tenso (Sahara kõrbe alade psühhedeelne funk ja rock), Sander Varusk (The Brian Jonestown Massacre) ja Raul Saaremets (romantiline reggae-stiil lovers rock).

Järgmised esinejad avalikustatakse juunis. Festival toimub Sõru sadamas 29. kuni 31. juulini.