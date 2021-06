Röövel Ööbiku album "Ringrada" ilmub plaadipoepäeva raames vinüülil

Röövel Ööbiku solisti Tõnu Pedaru sõnul on "Ringrada" täis häid lugusid, millest mitmeid suudab ta veel tänagi kuulata, kuigi mitmed palad on tumeda sisuga. "Mäletan, et aeg mil albumit tehtud sai, oli mulle isiklikult veidi sünge ja raske, aga ilmselt sellepärast sai albumi sõnadevihik veidi tume, kuigi samas eneseirooniline," tõdes ta.

"Ringrada" vinüülversioon lastakse välja 12 aastat peale albumi esmailmumist ja tegemist on Röövel Ööbiku esimese vinüülalbumiga. Album pärjati Eesti muusikaauhindadel ka parima albumi ja bänd parima rockartisti auhinnaga. Röövel Ööbiku liikmed on Tõnu Pedaru (vokaal), Raul Saaremets (trummid), Sten Sheripov (kitarr, klahvpillid) ja Allan Hmelinski (basskitarr).

Alates 2007. aastast tähistatakse ühel päeval aasta ülemaailmset plaadipoepäeva, mille puhul annavad artistid välja varem avaldamata materjali või juba tuntud lugusid täiesti uues kuues ja plaadipoodide lettidele jõuavad need just sel päeval. Eesti plaadipoodidest võtavad kampaaniast osa näiteks Terminal, Biit Me, World Clinic, Rockroad ja Viljandi Plaadimees.