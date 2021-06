Raul Saaremets "Ringrajast": seda võib nimetada Röövel Ööbiku popp-albumiks

"Olime uhked, kui meie teine album Soome firmale Stupido sai tehtud CD-le. See oli uhke asi ja ainuke plaat, mida mul vargad kodust ära ei viinud," rääkis bändi liige Tõnu Pedaru plaadiesitlusel plaadipoes Terminal.

"Kui me räägime Röövel Ööbikust, siis võib jagada selle kahte-kolme bändi. Esimene oli aastatel 1984-1987, siis 1987-1994, siis tulin mina, siis oli kümme aastat vahet ja siis tegelesime elektroonikaga ja sämpleritega," rääkis Pedaru. "Aga siis tekkis isu elava asja järgi ja isegi kitarrid tundusid taas toredad. Tahtsime teha elavat asja. Algselt tahtsime "Supersymmetry" (2005. aasta album - toim.) lausa elavana ka lindistada, aga esimene kogemus oli väga valus ja läksime natuke teist teed. Aga õhin oli, et teeme kõik elavalt."

Nii Pedaru kui Raul Saaremets tõdesid, et "Ringrada" oli võrreldes teiste albumitega teistsugune. ""Ringrajaga" oli see, et asi oli muutunud, sest arvutitega sai väga palju teha," ütles Pedaru. "Selle plaadiga oli see, et see oli majanduskriisi aeg ja ma ise sain ka töölt lahti ja mul oli aega. Aega oli ja sai mängida, see oli lõbus."

Saaremets ütles, et seda võiks nimetada Röövel Ööbiku popp-albumiks. "Me püüdsime täiesti teadlikult poppi teha," ütles ta.

Pedaru kinnitas, et ühtegi lugu sellelt albumilt ei häbene. "Endal on peas pildiparandusprogramm, ikka leiad midagi head ja lahedat," rääkis ta ja nentis, et olles lugudesse sõnad pannud, pani sinna ka oma hinge. "Kuulan neid lugusid ja ikka mõned asjad häirivad, aga need lood on kõik hästi olulised, sest need on lähedased mulle."

"Sõnad on meil alati väga head olnud," tõdes Saaremets. "Ma arvan, et ühelgi eesti artistil pole nii häid sõnu kui Röövel Ööbikul."

Järgmine plaat, mis vinüülil plaanitakse välja anda, on Saaremetsa sõnul 1994. aasta "Psychikosmos". Uue muusika tegemist ei kinnitatud ega lükatud ka ümber. "Meil on palju laule varasalves, osad laulud objektiivselt on eriti head. Osade puhul isegi ei mäleta, miks nad välja jäid," rääkis Pedaru.