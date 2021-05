Anneli Ott: töörühm otsib rahastamis- ja tegevusmudeleid orkestrite töö jätkamiseks

Kolmapäevasel nõupidamisel osalesid ka siseminister Kristian Jaani ning kaitseminister Kalle Laanet. Esialgsed ettepanekud vaadatakse läbi nädala pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult seisukohad on üpris erinevad, aga tahe leida lahendust on kõigil olemas. Ma arvan, et see on antud kontekstis ka kõige olulisem," sõnas Ott.

"Milline tulevikus see mudel on, kuidas me saame jätkata nende orkestrite tegevust, et see roll ühiskonnas neil ei muutuks – see ongi töögrupi tööülesanne. Igast ministeeriumist on seal esindajad, kes kaardistavad ja kaaluvad, kuidas üks või teine ettepanek lõpptulemust muudab või teeb võimalikuks traditsioonide jätkamise ja tugevana hoidmise," lisas ta.