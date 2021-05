Ira Lemberi uus romaan "Teine viiul" räägib loomingust muusikute kaudu

Loomeinimesed ja nende valikud ning elu on olnud Ira Lemberi romaanide keskmes juba aastaid - põhikonflikt on alati see, kuidas oma elu loominguga jagada. Kümneid romaane ja lasteraamatuid kirjutanud Ira Lember ütleb, et looming distsiplineerib ning teisalt annab väljundi oma tähelepanekute ja mõtete jagamiseks.

"See on aidanud ka oma unistused, mis sul täide läinud ei ole, aga oled raamatusse pannud, täide viia," rääkis Lember "Aktuaalsele kaamerale". "Sest tihti mõtled, et see ei ole elust võetud, aga igaüks paneb natukene ennast sisse ja või seda, mida tahaks teha, aga mida pole julgenud teha päris elus, ja see pakub igasuguseid võimalusi."

Kirjanik naljatles, et on laisk ja kirjutab aeglaselt, aga ideede puudust pole veel olnud. "Mitte et tundide viisi arvuti taga istun, aga iga päev talveperioodil, kui niikuinii pole midagi teha, kirjutan. Enne oli üks lehekülg, nüüd olen õnnelik, kui vähemalt pool lehekülge puhast tehtud arvutisse ja see on ka hea tunne."