Suri kirjanik Ira Lember

Oma kirjanikuteed alustas Ira Lember 1962. aastal noortelehes Säde avaldatud luuletustega. Alates 1974. aastast oli ta vabakutseline kirjanik, 1984. aastal astus Eesti Kirjanike Liidu liikmeks.

Lember on avaldanud arvukalt proosat: "Jannu" (1969) ja "Koolipoiss Jannu" (1981), "Peeter ja vanaisa" (1977), "Peaasi, et pahandusi ei tuleks" (1981). Lasteraamatute kõrval on ta kirjutanud ka üle 30 täiskasvanutele mõeldud raamatu, sealhulgas 29 romaani. Tema viimane romaan ilmus 2024. aastal.

Ira Lember kirjutas Erika Esopiga kahasse neli romaani Artur Erichi pseudonüümi all. Pärast Erika Esopi surma 1999. aastal jätkas Ira Lember sama romaanitsükli kirjutamist üksi.

Lember on kirjutanud ka kuuldemänge ja nukunäidendeid, samuti tekste telesaatesarjale "Jänkupoisi lood". Tema värsse on viisistanud Raimond Lätte, Felix Mandre, Uno Naissoo ja Ülo Vinter.

Ta on Nukitsa konkursil pälvinud korduvalt auhinnalisi kohti, 2016. aastal pärjati ta Tallinna linna teenetemärgiga, 2017. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga.