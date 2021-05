Arvustus. Yasmyn – teismelisest tüdrukust on saanud iseteadlik naine

"Tunnen, et olen jõudnud uue albumiga žanrini, mis iseloomustab mind muusikaliselt kõige enam ja peegeldab seda, mida artistina teha soovin. Album "YASMYN" on minu kõige terviklikum, külluslikum ja küpsem looming, mida seni olen teinud," kõlab Yasmyni uue kauamängiva pressiteates. Pean tunnistama, et tal on tuline õigus.

Ka varasem Yasmyni looming kõlas üle keskmise hästi, ärge mõistke valesti. Siiski painas mind isiklikult liigne sarnasus IAMDDB või teiste sarnaste artistidega. Liiga palju matkimist, mis ei õigustanud end – sisetunne ütles, et muusikus on peidus palju enamat kui pelgalt koopia kaasaja urban-trendidest. Oli tarvis vaid lahti laskmist ja hullu panemist, mida Sinencia nüüd teinud ongi.

Album "Yasmyn" on oluline verstapost autori loomingus. Kogu üheksalooline LP pakatab tundest, et materjal on originaalne ning läbimõeldud. Jah, iga looja ammutab inspiratsiooni ning on mõjutatud oma keskkonnast ja kunstilistest eelistustest, kuid uus kvaliteedipitser Yasmyni muusikal annab sajaga tunda. Niisiis ei ole "Yasmyn" verstapostiks vaid autori isiklikus loomeruumis, vaid ka kogu kodumaa moodsa soul'i ja R&B maastik. Latt seati väga kõrgeks, lõpuks ometi!

Seksapiilne, empowering ja aromaatne. Põnev "musta mee" žanrimikstuur avaneb juba avalooga "Self Love", kus põksuva biidi saatel esitab Yasmyn hästi räpitud riimid ja mängleva vokaali enesearmastuse olulisusest. Tekkis võrdlus legendaarse Lauryn Hilliga, mis siis, et tänapäevasemas kuues. Üleüldse on kogumikul sisukaid ja olulisi mõtisklusi, näiteks palas "Fuck Up" läbikäivad mõttekillud: "Võid olla see, kes iganes tahad, ning jõuda kaugele, vahet pole, kust pärit oled," on igati sümpaatsed tõdemused.

Sinencia Jasmine Kass ei ole pelgalt meelelahutaja, vaid võimeline kaasahaaravasse muusikasse lisama ka vaimselt olulised teemad. Lisaks sellele annab vürtsi jumalannalik enesekindlus ja võrgutav kõlapilt: magusmõrud palad "I Had It Good", "Honorable Mention" ja "Bad Habits" ning natuke tantsulisema rea peale ehitatud "P.I.M.P" lükkavad kogu produktsiooni täiesti uuele tasemele. Ainsaks pisikeseks möödapanekuks võiks lugeda ballaadilikku duetti "More Than You Do" koos KKPalmyga ja seda mitte peakangelanna tõttu. Pulbitsev "How Much" annab kauamängivale väärika punkti ja paneb ihalema kontsertide ning ka uue materjali järele.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et Yasmyni vokaal on teinud suure hüppe professionaalsuse poole ja albumile valitud kvaliteetselt kõlavad instrumentaalid loovad toetava meeleolu. Artisti imago ja stiil on kinnistunud iga kaasaegse muusika austaja võrkkestadele. Täispakett. Teismelisest tüdrukust on saanud iseteadlik naine.