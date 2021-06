Montreux džässifestivali peaesinejad on Rag'n'Bone Man ja Arlo Parks

2.-17. juulini Genfi järve ääres toimuval festivalil on läbi aegade esinenud suurnimed nagu Nina Simone, Prince ja Miles Davis.

16 päeva jooksul toimub kontserte neljal laval, nendest kõige erilisem on ehitatud Genfi järve keskele ning publik saab muusikat nautida Alpide taustal.

Lisaks peaesinejatele Rag'n'Bone Manile ja Arlo Parksile astuvad üles muuhulgas ka Yussef Dayes Trio, Alfa Mist ja Jeff Mills.

PROGRAMME 2021

This special edition will feature emerging talents, current trends and tailor-made concerts from major artists. Ticket sales opening: Tuesday June 8!https://t.co/wZOgaznafY#MJF21 #WhereLegendsAreBorn pic.twitter.com/R7MXjQ6f29