Techno-legend Jeff Mills esineb Eestis oma projektiga Tomorrow Comes the Harvest

Tuleva aasta 5. juunil esineb Tallinnas Alexela kontserdimajas Detroiti DJ, produtsent ja helilooja Jeff Mills. Eestis astus ta üles elektroonilise jazz'i ja afrofunk'i projekti Tomorrow Comes the Harvest Euroopa tuuri raames.

Jeff Mills on techno-kollektiivi Underground Resistance kaasasutaja ja plaadifirma Axis looja, alates 1990. aastate algusest on ta välja andnud kümneid sooloalbumeid ja EP-sid. Mills on ka trummar, arhitektuuri- ja moeuurija ning ulmest ja afrofuturismist mõjutatud kontseptsioonide ja narratiivide looja. Ta on kirjutanud muusikat Fritz Langi ja Georges Méliès' tummfilmiklassikale ning 1960. aastate ulme-telesarja "The Outer Limits" ainetel võrguraadiojaama NTS ja NASA koostöös valminud kuuldemängule.

2016. aastal alustas Mills loomeprojekti Tomorrow Comes the Harvest koos afrobeat'i loojast Nigeeria trummari Tony Alleni ja Prantsuse Guajaana klahvpillimängija Jean-Phi Dary'ga. Projekti keskseks ideeks oli muusikalise tundmatu uurimine läbi vaba improvisatsiooni. 2020. aastal lahkus Allen meie seast, ent Tomorrow Comes the Harvest jätkus koos Jean-Phi Dary ja India tablavirtuoosi Prabhu Edouardiga, kellega koostöös ilmus tänavu sügisel Axise plaadifirma alt kontsertalbum "Evolution". Kontsertidel kaasatakse ka teisi muusikuid, nende hulgas näiteks bassimängija Dvinity Roxx ja flötist Rasheeda Ali.

Tomorrow Comes the Harvesti tänavu alanud tuur jõuab muuhulgas ka Londoni Barbicani keskussesse, Kölni Filharmoonia saali ja Dublini riikliku kontserdimajja.