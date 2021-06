Eesti kirjanike liidu Siuru fondi stipendiaat on Joosep Vesselov

Siuru fond põhineb Stockholmis tegutsenud Marie Underi ja Artur Adsoni mälestusfondi pärandil ja selle eesmärgiks on toetada oma loometee alguses olevaid autoreid, kelle teos(ed) on kantud Siuru vaimust ja toonud eesti kirjandusse värskeid tuuli.

Siuru stipendiumi mõte tekkis 2017. aastal, kui möödus 100 aastat Siuru kirjandusrühmituse sünnist, mille tähistamiseks valmis lavastus "Siuru õhtu 100". Seni on stipendiumi pälvinud Kristjan Haljak 2018. aastal, "Siuru õhtu" viimasel etendusel.

2021. aastal leidis žürii koosseisus Berk Vaher, Märt Väljataga ja Veronika Kivisilla üksmeelselt, et Joosep Vesselovi luuledebüüt "Linna laul" annab tunnistust omanäolisest uuest autorist kirjandusmaastikul. Siuru stipendiumi suurus on 1000 eurot ja see antakse Vesselovile üle 15. juunil Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse muuseumiosakonna aias.