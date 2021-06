Huumorigalerii avanäitusel näeb Priit Koppeli karikatuure "Tugitoolisport"

"Kui Purku külas Raplamaal on Eesti Huumorimuuseum tegutsemas juba aastast 2016 ja paljud huumorisõbrad on sinna ka tee leidnud, siis Tallinn on olnud selles suhtes vaeslapse rollis ja on saanud visuaalsest huumorist osa vaid enamjaolt Tallinna Vanalinnapäevadel toimunud rahvusvahelistest karikatuurinäitustest, mille korraldajaks on olnud Eesti Huumoriliit," ütles Eesti Huumoriliidu esimees Andrus Tamm. "Nüüd avaneb paljudel karikatuurisõpradel võimalus külastada karikatuurinäituseid püsivalt ka pealinnas."

Tallinna Huumorigalerii avanäituseks on karikaturist Priit Koppeli karikatuurinäitus "Tugitoolisport." "Peamiselt arvatakse, et tugitoolisport on istumine ja televiisori vaatamine. Avatava näitusega tahan näidata, et väga edukalt võib nii tugitoolis kui ka tugitooliga teha nn "tõelist" sporti," ütles karikaturist Priit Koppel. "Kuna Venemaal, Hispaanias ja paljudes muudes riikides ei ole sellist väljendit nagu tugitoolisport, siis seal kasutatakse sellist terminit nagu näiteks diivanisport. Seega ei ole karikatuurnäitusel olevad pildid vaid tugitoolidest vaid ka diivanitest, kiiktoolidest, taburettidest jne, kus traditsiooniliselt saab istuda ja vaadata televiisorit. Näitust vaadates on seda vaja võtta ühtse pildijadana ja mitte kui igat pilti eraldi, kuna tegemist on ühtse teemaga – sport!"

Huumorigalerii avaüritusel tuleb esitlusele ka Koppeli samanimeline raamat.

"Meil on ääretult hea meel, et saame Rotermannis kaasa aidata Huumorimuuseumi kogutud tööde kajastamisele," sõnas Rotermann City juhatuse liige Tõnis Sõõrumaa. "Praegustes tingimustes kulub kindlasti hea nali kõigile ära ning usume, et Rotermannis asuv avalik Huumorigalerii annab selleks suurepärase võimaluse."

Näituseid on plaanis uuendada kord kvartalis ja teemad saavad olema seinast seina. Näituseid saab külastada tasuta.

Tallinna Huumorigalerii avaüritus 18. juunil:

16.00 Musikaalne avapala

16.05 Avasõna Eesti Huumoriliidu esimees Andrus Tamm

16.10 Avasõnad Rotermanni keskuse poolt Urmas ja Tõnis Sõõrumaa

16.20 Karikatuurinäituse ja -raamatu "Tugitoolisport" tutvustus karikaturist Priit Koppel

16.30 Musikaalne vahepala

16.35 Esinevad humoristid

17.05 Musikaalne vahepala

17.10 Raamatute allkirjastamine, muusika ja muidu humoristlik õhkkond.

Esinevad humoristid Jüri Paet, Andrus Tamm, Tiiu Anton, musitseerivad Tõnu Raadik ja Are Jaama.