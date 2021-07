Hiiumaal näeb hiiurootslastest inspireeritud kaasaegset eesti kangakunsti

Tänavune näitus on Reigi pastoraadi kohavaimu vaatleva näitustesarja teine osa. Seekord põimuvad seal imperaatorliku Venemaa õukonnaintriigid, kaasaegne eesti tekstiilikunst ja mälestus keisrivõimu poolt Reigist tuhandete kilomeetrite kaugusele küüditatud hiiurootslastest. Nimelt küüditati 240 aasta eest tuhatkond Reigi kandi hiiurootslast vürst Potjomkini ja keisrinna Katariina II käsul Ukraina aladele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näituse koostaja sõnul muutusid pärast küüditamist Reigi külade piirid ja kultuur.

"Vanu põhjamaiseid saagasid on ikka tikitud pikkadeks lugudeks ja meie tikkisime siis erinevate kunstnike töödega sellise suure majatäie lugu. See ei ole ajaloonäitus, vaid see on pigem ikkagi kunstinäitus, kus on üks kiht seda ajalugu, mida me tahame puudutada või mida me tahame inimestele meelde tuletada," selgitas näituse kontseptsiooni autor ja kujundaja Maret Kukkur.

Kunstiline kuraator Kalli Sein ütles, et autoritel olid loomingus vabad käed. Side hiiurootslastega on siiski olemas, sest see rahvarühm oli kuulus just oma kangakunsti poolest ja see inspireeriski näituse jaoks valima seda vormi.

"Need rootslased olid siin kuulsad oma tekstiilitöö oskuste poolest ja tekstiil oli ka selline asi, mida nad said kaasa võtta sellele pikale retkele," ütles Sein.

Näitus on Reigi pastoraadis avatud 22. augustini. Pastoraadi ajaloost inspireeritud näitustesari jätkub uue väljapanekuga järgmisel aastal.