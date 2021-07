Galerii: kultuuriminister Anneli Ott Cannes'i filmifestivalil

"Eesti ja Prantsuse kultuurikoostöö on aktiivne ning Cannes'is toimuvate kohtumiste eesmärk on seda tihendada veelgi. Cannes'i filmifestival on kindlasti sobiv koht, kus luua ja tugevdada kontakte filmimaailma oluliste inimestega. On tähtis, et Eesti filmitööstuse arenguvõimalused edeneksid nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Lisaks kohtus Ott Cannes'i filmituru juhi Jerome Paillard'iga, Leedu filmiinstituudi juhi Laimonas Ubaviciuse ja Soome filmiinstituudi juhi Lasse Saarineniga.

Soome režissööri Juho Kuosmaneni "Kupee nr 6", mille stsenaristid on eestlased Andris Feldmanis ja Livia Ulman ning Eesti-poolne produtsent Riina Sildos on esimene Eesti osalusel valminud mängufilm Cannes'i põhivõistlusprogrammis.

74. Cannes'i filmifestival ning sellega paralleelselt toimuv filmiturg kestavad 6.-17. juulini.