Tiina Lokk "Kupee nr 6" Grand Prix'st: see avab eesti filmile maailmas uksi

Soome režissööri Juho Kuosmaneni mängufilm "Kupee nr 6", mille loomisel oli oluline roll eestlastel, pälvis tänavusel Cannes'i filmifestivalil tähtsuselt teise auhinna ehk Grand Prix. Pimedate ööde filmifestivali (PÖFF) korraldaja Tiina Loki sõnul võib spordimaailmaga paralleelle tuues öelda, et tegu on filmimaailma olümpiavõiduga ning see avab eesti filmindusele maailmas uusi uksi.

Oma rappa läinud elu eest rongiga Moskvast Murmanskisse pagev soome tudeng Laura on sunnitud pikal teekonnal jagama kupeed vulgaarse venelasest kaevuri Ljohhaga, kirjeldas "Aktuaalne kaamera". See teekond, mille stsenaariumi panid kirja eestlased Livia Ulman ja Andris Feldmanis, pälvis tänavusel Cannes'i filmifestivalil Grand Prix.

Filmi idee sündis kaasprodutsent Riina Sildose peas kümme aastat tagasi, kui ta soome sõprade soovitusel luges läbi Rosa Likströmi samanimelise raamatu.

"Juha Kuosmaneni esimene täispikk mängufilm oli ju ka väga edukas ja talle pakuti väga palju stsenaariume. Ja kui meie läksime selle looga tema juurde, siis ma arvan, et see, kuidas me seda nägime, ja see, missugused olid meie väärtused, lihtsalt langesid kokku. Ja ongi suur heameel tõdeda, et kogu see päris pikk teekond on jõudnud võiduka lõpuni," rääkis Sildos.

PÖFF-i korraldaja Tiina Loki sõnul võib "Kupee nr 6" edu Cannes'i filmifestivalil võrrelda olümpiavõiduga. Tema sõnul on tegu väga suure tunnustusega Eesti professionaalsele filmikunstile.

"Kui keegi tahab öelda, et mis see Eesti seal ehib ennast võõraste sulgedega, siis ei, üldse mitte. Need on väga teenitud suled, mida ta saab ja see näitab ikkagi seda, kui professionaalseks on eesti film muutunud. Eesti filmi mainele maailmas see avab teisi uksi," rääkis Lokk.

Cannes'i filmifestivali peaauhinna, Kuldse Palmioksa pälvis tänavu teise naisena filmifestivali ajaloos prantslanna Julia Ducournau linateosega "Titane".

Loki sõnul on sageli Cannes'i peaauhind mõjutatud filmivälistest teguritest. Tunamullu toimunud filmifestivalil heideti näiteks ette, et vaid üks naine on seni võitnud Kuldse Palmioksa.

"See Grand Prix on selles mõttes olulisem, et ta on ennekõike professionaalsuse tipp. Ja tegelikult see on üliäge tunnustus ja väga teenitud tunnustus, sest filmida ühte filmi sellisel kujul ja lavastada kitsas rongikupees ja nii tundlikult üles ehitada kõik misantseenid, näitlejamängu, operaatoritöö - see on tõeline meistriklass," rääkis Lokk.

Eesti vaatajate ette jõuab "Kupee nr 6" sügisel.