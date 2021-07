Eesti kaastoodetud "Kupee nr 6" pälvis Cannes'i filmifestivali Grand Prix

"Kupee nr 6", mille režissöör on Juho Kuosmanen ja stsenaristid eestlased Livia Ulman ja Andris Feldmanis ning Eesti-poolne produtsent Riina Sildos, jäi teist kohta jagama Iiraani režissööri Asghar Farhadini film "A Hero".

"Oleme piiritult õnnelikud, sest täna juhtus meie elus midagi täiesti enneolematut – me võitsime ühe kõige olulisema auhinna maailma autorikino tippfestivalil," ütles Sildos. "See on meeletu võit Eesti kinole ja Eesti filmitegijatele, me oleme maailma tipus!"

Lisaks sai film oikumeenilise žürii eritunnustuse kui võistlusfilm, mis "kõneleb tundlikult kahe haavatava inimese kohtumisest. Nad on nii erinevad, et ei valiks teineteist isegi naabriks, ent saavad ometi koos üksindusest üle."

Filmi tegevus toimub 1990. aastatel, mil soome arheoloogiatudeng Laura pageb oma ummikusse jooksnud elu eest rongiga Moskvast Murmanskisse. Rongis on ta sunnitud jagama kupeed vulgaarse venelasest kaevuri Ljohhaga. Neiule ootamatult hakkab noormees talle ajapikku meeldima, sest mehe karmi kesta all on samuti lihtsalt üks haavatud hing. Lõpuks ei oska kumbki leitud lähedusega midagi peale hakata ja nad lahkuvad hüvasti jätmata.

Film valmis Soome, Eesti, Venemaa ja Saksamaa koostöös. Filmi režissöör on Juho Kuosmanen, peaprodutsent on Jussi Rantamäki (Aamu Film Company, Soome), kaastootjad on Riina Sildos (Amrion OÜ, Eesti), Natalia Drozd (CTB Film Company, Venemaa) ja Jamila Wenske (Achtung Panda! Media GmbH, Saksamaa). Filmi peaosades on Seidi Haarla (Soome) ja Yuriy Borisov (Venemaa). Filmi režissööri Juho Kuosmaneni eelmine film "Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus" võitis 2016. aastal Cannes'i filmifestivali kõrvalprogrammi "Un Certain Regard".

Lisaks stsenaristidele ja kaasprodutsendile on meeskonnas Eesti poolt veel kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnik Liina Pihel, režissööri 1. assistent Ralf Siig, režissööri 2. assistent Maria Kljukina ja Eesti-poolne tegevprodutsent Anneli Savitski.

Linateos põhineb samanimelisel Rosa Liksomi raamatul, mis võitis 2011. aastal Soome tähtsaima kirjanduspreemia, Finlandia auhinna.

"Kupee nr 6" esilinastus 10. juulil Cannes'i filmifestivali põhivõistlusprogrammis, Eesti esilinastus on kavandatud 2021. aasta sügisesse.