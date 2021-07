"Kupee nr 6" produtsent: Cannes'i grand prix' võitmine tuleb Oscaritele kandideerimisel kindlasti kasuks

Cannes'i filmifestivali grand prix' võitnud Soome režissööri Juho Kuosmaneni mängufilmi "Kupee nr 6" produtsent Riina Sildos märkis "Ringvaates", et selle preemia võitmine tuleb Oscaritele kandideerimisel kindlasti kasuks. Samas tuleb teadvustada, et Oscareid jagava Ameerika filmiakadeemia liikmed on suhteliselt eakad ja mitte väga palju Euroopa filme nägevad inimesed.

Auhind tähendab Sildose jaoks seda, et aastatepikkune töö on vilja kandnud ja tundub, et väga edukalt. "See teeb alati rõõmu. Esiteks on tore, et sa teed seda tööd, mida sa armastad ja nende inimestega koos, kellest sa väga lugu pead. Aga muidugi on hea meel, kui tuleb selline suurepärane tunnustus."

Ta tunnistas, et nii kõrge tunnustus oli nende jaoks igatahes üllatus. "Me olime nii õnnelikud selle üle, et see valiti võistlusprogrammi, sest see oli äärmiselt keeruline protsess ka seetõttu, et sinna kandideerisid kahe aasta filmid," tunnistas ta.

Ta tõi välja, et näiteks Wes Andersoni "French Dispatch" ootas juba eelmisest aastast linastust ja Jane Campion, kes pidi ka olema oma uue filmiga linastusprogrammis, suundus siiski Veneetsiasse. Seetõttu nad ootusi ja lootusi selles osas, et Cannes'ist võiks tulla ka mõni preemia, kõrgeks ei seadnud.

"Seetõttu see laupäevane uudis, mis hakkas väikselt kuskilt kerima, oli tõesti väga üllatav." Sildos ise oli sel ajal juba tagasi Eestis. "Me saime hommikul teada, et kell neli tuleb meile oikumeenilise žürii auhind ja auhind õhtuselt galalt, aga mis auhind, seda me täpselt ei teadnud."

Ta meenutas, et istusid stsenaristide Andris Feldmanise ja Livia Ulmaniga teleri ees, hoidsid hinge kinni ja mõtlesid, kas tuleb auhind ära või ei tule.

"Kui kuulutati välja parim naisnäitleja, kelleks osutus Joachim Trieri filmi peaosatäitja, siis mõtlesime, et vist ei tule midagi, sest auhindu ei ole tegelikult nii palju. Mõtlesime, et tühja ka. Aga grand prix' väljakuulutamine lõi jalad täitsa alt ära. Oli selline tunne, et lendame lihtsalt suurest õnnest."

Kahe eksinud hinge ühine teekond

"Kupee nr 6" on Sildose sõnul kahe eksinud hinge ühine teekond ühes rongis, mis on teel Moskvast Murmanskisse. "Tegelikult me elame maailmas, kus meil on inimeste kohta palju eelarvamusi ja me kipume neid liigitama, et kas see inimene meeldib mulle või mitte. Meile meeldib jälgida teiste inimeste elusid ja kujutada ette, et kui me oleks nende sarnased, siis me oleksime õnnelikud."

"Kupee nr 6" räägibki eneseotsingust. "Seidi Haarla kehastab 20-aastast tudengit Laurat Soomest, kes läheb Moskvasse elama ja kõik see, mis teda ümbritseb, see intellektuaalide keskkond, on kõik see, mida ta hirmsasti ihaldab, aga kas ta seda ka tegelikult tahab, on teine küsimus."

Haarla tegelaskuju satub vene jõhkardist kaevuri Ljohaga (Juri Borisov) ühte kupeesse ja jällegi on tal idee ehk eelarvamus selle mehe kohta olemas ja vastupidi, sel mehel ka temast, kirjeldas Sildos. "Aga kui inimesed lasevad neist ideedest ja eelarvamustest lahti, alles siis nad tunnevad iseennast ära ja sellest elust naudingut ja mõnu. See on inimlik film, hästi tänapäevane ning aktuaalne kogu COVID-ist vaevatud ühiskonnas."

Rosa Liksomi romaan "Hytti nro 6", millel film põhineb, ilmus 2011. aastal ja võitis omal ajal Soome raamatufondi Finlandia kirjandusauhinna. "See tundus mulle väga huvitav materjal just nimelt koostööfilmiks. Ma alati püüan teha koostööfilme, sest sul on võimalus teha julgemaid, nõudlikemaid projekte ja ka suuremate eelarvetega. Põhiline on töötada koos Euroopa andega."

Lisaks Riina Sildosele olid eestlastest filmiga seotud veel kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulman, grimmikunstnik Liina Pihel ja režissööri 1. assistent Ralf Siig.

Kuosmaneni maailm ühtis eestlaste omaga

Sildos tõi välja, et Kuosmaneni esimene mängufilm võitis ka Cannes'is auhinna ja ta sai väga palju stsenaariume ka suurstuudiotelt, mis aga ei sobinud tema veregrupiga. Aga Feldmanise ja Ulmani nägemusega sobis.

"Just see, et meie maailmad langesid kokku ja nägime seda samamoodi, andis võimaluse seda edasi arendada ja teha," sõnas ta. "Vene kaastootja tõin ma juba varem meie projekti ligi, isegi kui veel Kuosmaneni ei olnud, sest nendega oli väga hea kogemus Ilmar Raagi filmi "Ma ei tule tagasi" kaastootmisel. Nii et see oli lõpuks selline suur sõpruskonna tegemine.

"Kupee nr 6" võeti üles Vene raudteel ja Vene raudteega asjade ajamine oli väljakutse omaette, tunnistas Sildos. "See protsess ja läbirääkimised kestsid väga pikka aega ja meil polnud aimu, millise eelarvega me lõpuks lõpetame."

Esialgu mõtlesid nad rongistseenid Eestis filmida, aga siis tekkis probleem, et rong sõidab ju Murmanskisse ja pole kuskilt lund saada. "Talved on viimasel ajal väga lumevaesed. Aga õnneks kõik laabus ja kogu meeskond tegi nende filmivõtete ajal tõesti imet. Kõik laabus suurepäraselt ja kõik olid rõõmsad ja õnnelikud."

Sildos on kindel, et Soome esitab filmi Oscari kandidaadiks. Tema sõnul on märkimisväärne ka see, et filmi levitaja on Sony Classics Pictures, mis seisab väga palju võõrkeelsete Oscarite taga. "Ta valib väga täpselt oma maitse järgi filme, millega tööd teha. Nii et me oleme nende õnnelike seas, kellega on leping sõlmitud."

Kuigi Cannes'i grand prix' võitmine tuleb Oscaritele kandideerimisel kindlasti mingil määral kasuks, tuleb Sildose sõnul meeles pidada, et Oscareid jagava Ameerika filmiakadeemia liikmed on suhteliselt eakad ja mitte väga palju Euroopa filme nägevad inimesed. "Vähemalt on neil rohkem inspiratsiooni ja huvi selle filmi vastu."

"Kupee nr 6" jõuab Eestis kinodesse oktoobri lõpus või novembri alguses, sõnas Sildos, kes loodab selleks ajaks Eestisse kutsuda ka filmi Soome- ja Vene- poolsed tegijad.