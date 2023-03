Eesti keeles ilmus soome kirjaniku Rosa Liksomi seni viimane romaan "Väil"

Raamatu tõlkeõigused on müüdud 8 riiki ja Soomes on raamatut müüdud üle 60 tuhande eksemplari. "Väilˮ oli üks 2021. aasta Finlandia auhinna viiest nominendist ning sai lõpuks lugejate lemmiku tiitli.

Raamatu keskmes on pagulased: Lapi sõja ajal sakslaste eest põgenevad külaelanikud, kes suunduvad koos oma kariloomadega üle Tornio jõe (Väila) teisele poole, turvalisse Rootsi. Peategelaseks on teismeline tüdruk, taustaks aga pagulaste teekond ja elu võõrsil. Rosa Liksomi "Väilˮ on esimene ilukirjanduslik teos, mis jutustab mõjuvalt, põhjalikult ja ajaloolise täpsusega soomlaste kogemustest Rootsi pagulaslaagrites.

Rosa Liksom sai tuntuks eelkõige lühiproosaga, kuid suure tunnustuse nii kodu- kui välismaal tõi 2011. aastal Soome kõige olulisema, Finlandia kirjandusauhinna võitnud romaan "Kupee nr 6ˮ (eesti keeles Koolibri 2013, tõlkinud Kadri Jaanits), mille põhjal valmis 2021. aastal ka Juha Kuosmase samanimeline film, mis võitis Cannes'i filmifestivalil grand prix'.