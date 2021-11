Riina Sildos: "Kupee nr 6" puudus seos Eestiga, aga see innustas siiski

Sildos märkis, et selle projekti puhul on kummaline see, et projekti algatas Eesti produtsent ja tegelikult juba kümme aastat tagasi, kui tema head Soome kolleegid soovitasid tal lugeda romaani, mis oli just võitnud Soome kõige kõrgema kirjandusauhinna Finlandia-palkinto.

"See romaan oli "Kupee nr 6", mille oli kirjutanud Rosa Liksom ja nad ütlesid, et see oleks väga hea projekt kaastootmiseks. Kui ma seda lugesin, siis romaan mulle väga meeldis ja seal oli tõesti kaastootmiseks alge olemas. Aga kuna tegevus toimus Venemaal ja peategelane oli Soome tudeng, siis mõtlesin – aga mis on siin pistmist Eestiga?"

Sildos tunnistas, et see innustas teda sellegipoolest tegutsema ja ta hakkas romaani õiguste hankimisega tegelema.

"Selleks hetkeks, kui sain ühendust romaani autoriga, selgus, et ta oli näinud Juho Kuosmaneni lühifilmi "The Painting Sellers", mis oli ka võitnud Cannes'is auhinna. Ta arvas, et Juho Kuosmanen oleks õige režissöör seda filmi tegema," meenutas ta.

Ta lisas, et pakkus ka välja, et stsenaariumi võiksid kirjutada Eesti stsenaristid, kellega ta oli juba pikalt koos töötanud – Andris Feldmanis ja Livia Ulman.

"Juba meie esimene kohtumine näitas, et nende veregrupid sobivad Juho Kuosmaneniga väga hästi ja me hakkasime tööle. Nii et seda projekti arendas Eesti pool. Meid toetas ka Eesti filmi instituut ja me saime toetust ka Euroopa liidu meediaprogrammist. Nii see protsess algas ja siis sai sisse juba kõvema hoo."

Lisaks "Kupee nr 6" avab "PÖFF-i kaheksa ja pool" esmaspäeval ka teise Eesti osalusel valminud ja tänavu Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammis linastunud mängufilmi "Kapten Volkonogovi põgenemine" tagamaid.

"PÖFFi kaheksa ja pool" on eetris esmaspäeval kell 20.50 ETV2-s.