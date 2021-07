Kriitikud: "Kupee nr. 6" on Cannes'i esimene tõsine kandidaat Kuldsele Palmioksale

Cannes'i filmifestivali põhivõistlusprogrammis esilinastus 10. juulil Soome-Eesti-Venemaa-Saksamaa koostööfilm "Kupee nr 6" ("Hytti nro 6"), mille režissöör on Juho Kuosmanen ja stsenaristid eestlased Livia Ulman ja Andris Feldmanis. Seni on film saanud kriitikutelt positiivset ja lootustandvat tagasisidet.

Olles Cannes'i põhivõistlusprogrammis, püüdis film kriitikute tähelepanu omapärase visuaali ning huvitava tegelastekoosluse ja nendevahelise dünaamikaga. "Kahtlustan, et "Kupee nr. 6" on tänavuse Cannes'i esimene tõsine kandidaat Kuldsele Palmioksale ning Soomel on suur võimalus saada ka oma teine võõrkeelne Oscar," kirjutas kriitik Scott Feinberg The Hollywood Reporteris.

Feinbergi sõnul on filmi tugevusteks selle kvaliteet nii pildiliselt kui sisult. Lisaks tõi ta arvustuses välja ka žürii ja publiku reaktsiooni filmi esilinastusel. "Film võeti vastu väga hästi ning seda mitte ainult viisakusest, nagu paljud filmid Palais' saalis, mis saavad viieminutilise aplausi, vaid siirast entusiasmist," kirjutas Feinberg. "Ka žürii tundus filmile kaasa elavat. Näiteks žüriiliikmed Maggie Gyllenhaal ja Jessica Hausner ühinesid pärast linastust seisva ovatsiooniga ning tundusid olevat väga elevil."

Ka David Rooney tõi oma arvustuses The Hollywood Reporterile välja just filmi tehnilised tugevused. "Operaator Jani-Petteri Passi on leidnud uskumatuid nurki, et filmida kaameraga rongikupee kitsastes oludes," kirjutas Rooney ning kiitis lisaks visuaalsele keelele ka filmi muusikavalikut. "Filmis kõlav Roxy muusika ja hiliste 80ndate prantsuse süntpop (Desirelessi "Voyage Voyage") rõhutavad filmis sümboolselt laiendatud horisonte ja maha tõmmatud müüre. "Kupee nr. 6" on veider ja kohati ebaühtlane film, mis on omal moel väga veetlev."

Ka Todd McCarthy kiidab Deadline'is operaator Jani-Petteri Passi oskust võtta film üles rongikupee kitsastes oludes. Lisaks pakub film tema sõnul erilise teravusega emotsionaalseid pöördepunkte. "Karakterid liiguvad esialgsest vaenulikust ja ettevaatlikust suhtumisest mõistmise ja aususe poole. Kindlasti ei saaks öelda, et filmi jooksul neile kui paarile kaasa elama hakkaks, kuid nende emotsionaalne teekond koosoldud aja jooksul on märkimisväärne ning peenelt portreeritud ja usutavalt mängitud."

Jessica Kiang kirjutas Varietys, et "Kupee nr. 6" on hümn analoogiajastu lõpuaastatele, enne, kui digirevolutsioon tõi meile mobiiltelefonid ning võttis inimestelt igaveseks oskuse ja võime päriselt üksi olla. ""Kupee nr. 6" tekitab nostalgiat teatud tüüpi üksinduse järele, mida meil enam pole, ning armastuse järele, mis seda üksindust ravis," kirjutas Kiang.

Peter Bradshaw võrdles filmi romantilise linateosega "Before Sunrise". "Seda võiks pidada väga eba-ameerikalikuks versiooniks Richard Linklateri "Before Sunrise" filmidest," kirjutas Bradshaw The Guardianis. "Vaatamata näiteks külmale Murmanskile, kus film samuti aset leiab, on selles veidras armastusloos tunda inimlikku soojust ja huumorit kahe võõra vahel, kes rongis kohtusid."