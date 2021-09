"Kupee nr 6" võitis Jeruusalemmas parima filmi preemia

Žürii hinnangul on tegemist kultuure ületava teekonnafilmiga, mis lahutab meelt ja inspireerib. Piirangutest vaba kino, kus terve maailm on mahutatud rongivagunisse, kirjutab Deadline.

Kupee nr 6" ("Hytti nro 6") pälvis Cannes'i filmifestivalil grand prix' preemia. Esikoha ehk Kuldse Palmioksa pälvis Julia Ducournau ulmepõnevik "Titane".

"Kupee nr 6", mille režissöör on Juho Kuosmanen ja stsenaristid eestlased Livia Ulman ja Andris Feldmanis ning Eesti-poolne produtsent Riina Sildos, jäi teist kohta jagama Iiraani režissööri Asghar Farhadini filmiga "A Hero".

Filmi tegevus toimub 1990. aastatel, mil soome arheoloogiatudeng Laura pageb oma ummikusse jooksnud elu eest rongiga Moskvast Murmanskisse. Rongis on ta sunnitud jagama kupeed vulgaarse venelasest kaevuri Ljohhaga. Neiule ootamatult hakkab noormees talle ajapikku meeldima, sest mehe karmi kesta all on samuti lihtsalt üks haavatud hing.