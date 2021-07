Eesti osalusel valminud film kandideerib Veneetsias Kuldlõvile

"Kapten Volkonogovi põgenemise" režissööre Nataša Merkulovat ja Aleksei Tšupovi seob Eestiga pikaajaline koostöö operaator Mart Tanieliga. Lisaks operaatoritööle on Taniel "Kapten Volkonogov põgenemise" stsenaariumi kaasautor. Filmi kaasprodutsent on Katrin Kissa Homeless Bob Productionsist.

Filmi meeskonnas on Eestist veel valgusmeister Taivo Tenso, helirežissöör Matis Rei, eriefektid lõi koostöös Moskva kolleegidega 1-2-3 Productionist Tallinn Postworks ja filmi graafilise disaini autor on Margus Tamm. Merkulova, Chupovi ja Tanieli koostöös valminud eelmine film "Mees, kes üllatas kõiki" osales Veneetsia festivali kõrvalprogrammis Orizzonti aastal 2018 ning pälvis seal parima naisosatäitja preemia.

Produtsent Katrin Kissa sõnul on "Kapten Volkonogovi põgenemise" näol tegu sedalaadi koostööga, mis on alguse saanud ennekõike autorite omavahelisest loomingulisest sobivusest.

"Mart Taniel on olnud režissööridega nende esimesest filmist alates, tehes iga uue filmiga sammu järjest sügavamaks üksteisemõistmiseks. Ajapikku on Merkulova ja Tšupovi meeskonnaga liitunud järjest rohkem eestlasi, kes on andnud märkimisväärse panuse ka Veneetsias esilinastuva filmi valmimiseks. Meil on erakordselt hea meel, et see pikk ühine teekond nii kõrge tunnustuseni on jõudnud."

Filmi sündmused toimuvad 1938. aastal linnas, mis meenutab Leningradi. Käimas on massilise poliitilise represseerimise ajastu. Peategelane, rahvusliku turvateenistuse ehk NKVD kapten Feodor Volkonogov korraldab arreteerimisi, mille käigus piinatakse ja hukatakse süütuid inimesi. Ühel päeval muutub Volkonogovi jaoks olukord vastupidiseks – ta kuulutatakse riigivaenlaseks.

Kaptenist saab nn omade poolt tagaaetav lindprii. Selgub, et kui kapten kahetseb oma tegusid ja leiab kasvõi ühe enda tagakiusatud ohvri, kes talle siiralt andestab, pääseb ta igavesest põrgust. Mees haarab võimalusest kinni ja alustab teekonda oma ohvrite omaste juurde, lootes leida andestust.

"Kapten Volkonogovi põgenemise" nimitegelast mängib Juri Borissov – sama näitleja, kes mängib meespeaosa ka juulis Cannes'is grand prix' võitnud filmis "Kupee nr 6", mis valmis samuti kaastootmises Eestiga.

Tänavu 78. korda toimuv Veneetsia festival on maailma vanim filmifestival, mis toimub tänavu 1.–11. septembrini. Žürii esimees on mitmekordne Oscari-võitja, filmi "Parasiit" autor Bong Joon-ho, võistlusprogrammis osalevad muuhulgas ka Jane Campioni, Pedro Almodóvari, Pablo Larraín' jt tipprežissööride uued teosed.