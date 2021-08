Memento International ostis filmi "Kapten Volkonogovi põgenemine" õigused

Merkulova märkis väljaandele Variety, et Memento on nende unistuste levitaja, kes on töötanud mitmete nende lemmikfilmidega, sealhulgas Safdie-vendade film "Good Time" ja Luca Guadagnino "Call Me By Your Name". Tšupov lisas, et Memento Internationaliga on nende film üle maailma rändamiseks parimates kätes.

"Kapten Volkonogovi põgenemine" on ajaloo esimene Eestiga seotud linateos, mis kandideerib Kuldlõvile.

Eestlastest kuulub filmi meeskonda operaator Mart Taniel, kes on ka filmi stsenaariumi kaasautor, kaasprodutsent Katrin Kissa Homeless Bob Productionsist, samuti valgusmeister Taivo Tenso, helirežissöör Matis Rei, koostöös Moskva kolleegidega 1-2-3 Productionist eriefektid loonud Tallinn Postworks ja filmi graafilise disaini autor Margus Tamm.

Filmi sündmused toimuvad 1938. aastal linnas, mis meenutab Leningradi. Käimas on massilise poliitilise represseerimise ajastu. Peategelane, rahvusliku turvateenistuse ehk NKVD kapten Feodor Volkonogov korraldab arreteerimisi, mille käigus piinatakse ja hukatakse süütuid inimesi. Ühel päeval muutub Volkonogovi jaoks olukord vastupidiseks – ta kuulutatakse riigivaenlaseks.

Kaptenist saab nn omade poolt tagaaetav lindprii. Selgub, et kui kapten kahetseb oma tegusid ja leiab kasvõi ühe enda tagakiusatud ohvri, kes talle siiralt andestab, pääseb ta igavesest põrgust. Mees haarab võimalusest kinni ja alustab teekonda oma ohvrite omaste juurde, lootes leida andestust.

"Kapten Volkonogovi põgenemise" nimitegelast mängib Juri Borissov – sama näitleja, kes mängib meespeaosa ka juulis Cannes'is grand prix' võitnud filmis "Kupee nr 6", mis valmis samuti kaastootmises Eestiga.