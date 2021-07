Veneetsia filmifestival avaldas tänavuse programmi

Tänavune Cannes'i filmifestival lükkas rahvusvahelise filmielu taas käima, nüüd on järg kolme suure sügisese filmifestivali käes: Veneetsia filmifestival, Telluride'i filmifestival ja Toronto rahvusvaheline filmifestival. Neist esimene järjekorras on Veneetsia, mille programm on ka alates esmaspäevast avalik.

Varasemast on juba teada, et festivali avab Pedro Almodóvari uue filmi "Parallel Mothers" maailma esilinastus, mis osaleb võistlusprogrammis ja kandideerib ka festivali peaauhinnale, Kuldlõvile. Samamoodi on pikemat aega olnud teada, et festivalil esilinastub võistlusvälises programmis ka Denis Villeneuve'i "Dune", vahendab Indiewire.

Peale selle, et Vene-Eesti-Prantsuse ühistööna valminud, režissööride Nataša Merkulova ja Aleksei Tšupovi film "Kapten Volkonogovi põgenemine" esilinastub festivali põhivõistlusprogrammis, on programmist väljatoomist väärt muuhulgas näiteks Maggie Gyllenhaali lavastajadebüüt filmiga "The Lost Daughter", kus astuvad üles Olivia Colman, Dakota Johnson ja Ed Harris, printsess Dianast rääkiv ja Pablo Larraini lavastatud "Spencer", peaosas Kristen Stewart, Jane Campioni "The Power of the Dog" Benedict Cumberbatchi ja Kirsten Dunstiga ning Ridley Scotti ajaloodraama "The Last Duel", kus peaosades Matt Damon ja Adam Driver.

78. Veneetsia filmifestivali ametlik programm:

Avafilm

"Parallel Mothers," Pedro Almodóvar (linastub võistlusprogrammis)

Võistlusprogramm/Venezia 78

"Mona Lisa and the Blood Moon", Ana Lily Amirpour

"Un Autre Monde", Stephanie Brize

"The Power of the Dog", Jane Campion

"America Latina", Damiano D'Innocenzo ja Fabio D'Innocenzo

"L'Evenement", Audrey Diwan

"Official Competition", Gaston Duprat ja Mariana Cohn

"Il Buco", Michelangelo Frammartino

"Sundown", Michel Franco

"Illusions Perdues", Xavier Giannoli

"The Lost Daughter", Maggie Gyllenhaal

"Spencer", Pablo Larrain

"Freaks Out", Gabrielle Mainetti

"Qui Rido Io", Mario Martone

"On the Job: The Missing 8", Erik Matti

"Leave No Traces", Jan P. Matuszynski

"Captain Volkonogov Escaped", Nataša Merkulova ja Aleksei Tšupov

"The Card Counter", Paul Schrader

"The Hand of God", Paolo Sorrentino

"Reflection", Valentyn Vasyanovych

"La Caja", Lorenzo Vigas

Võistlusväline programm (fiktsioon)

"Il Bambino Nascosto", Roberto Ando (festivali lõpufilm)

"Les Choses Humaines", Yvan Attal

"Ariaferma", Leonardo di Costanzo

"Halloween Kills", David Gordon Green

"La Scoula Cattolica", Stefano Mordini

"Old Hnery", Potsy Ponciroli

"The Last Duel", Ridley Scott

"Dune", Denis Villeneuve

"Last Night in Soho", Edgar Wright

"Scenes From a Marriage" (episoodid 1-5), Hagai Levi

Võistlusväline programm (dokumentalistika)

"Life of Crime 1984-2020", Jon Alpert

"Tranchees", Loup Bureau

"Viaggio Nel Crepuscolo", Augusto Contento

"Republic of Silence", Diana el Jeiroudi

"Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song", Daniel Geller ja Dayna Goldfine

"Deandre#Deandre Storia Di Un Impiegato", Roberta Lena

"Django and Django", Luca Rea

"Ezio Bosso. Le Cose Che Restano", Giorgio Verdelli

Võistlusväline programm (erilinastused)

"Le 7 Giornate di Bergamo", Simona Ventura

"Il Cinema Al Tempo del Covid", Andrea Segre

Võistlusväline programm (lühifilmid)

"Plastic Semiotic", Radu Jude

"The Night", Tsai Ming-Liang

"Sad Film", Vasili (Pseudonym)

Horisondid

"Les Promesses", Thomas Kruithof

"Atlantide", Yuri Ancarani

"Miracle", Bogdan George Apetri

"Pilgrims", Laurynas Bareisa

"Il Paradiso Del Pavone", Laura Bispuri

"The Falls", Chung Mong-Hong

"El Hoyo en la Cerca", Joaquin Del Paso

"Amira", Mohamed Diab

"A Plein Temps", Eric Gravel

"107 Mothers", Peter Kerekes

"Vera Dreams of the Sea", Kaltrina Krasniqi

"White Building", Kavich Neang

"Anatomy of Time", Jakrawal Nilthamrong

"El Otro Tom", Rodrigo Pla and Laura Santullo

"El Gran Movimiento", Kiro Russo

"Once Upon a Time in Calcutta", Aditya Vikram Sengupta

"Rhino", Oleg Sentsov

"True Things", Harry Wootliff

"Inu-Oh", Yuasa Masaaki

Horisondid+

"Land of Dreams", Sherin Neshat and Shoja Azari

"Costa Brava", Mounia Akl

"Mama, I'm Home", Vladimir Bitokov

"Ma Nuit", Antoinette Boulat

"La Ragazza Ha Volato", Wilma Labate

"7 Prisoners", Alexandre Moratto

"The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic", Teemu Nikki

"La Macchina Delle Immagini di Alfredo C.", Roland Sejko

Tänavu 78. korda toimuv Veneetsia festival on maailma vanim filmifestival, mis toimub tänavu 1.–11. septembrini. Žürii esimees on mitmekordne Oscari-võitja, filmi "Parasiit" autor Bong Joon-ho, žüriiga liitub ka eelmisel aastal Kuldlõviga pärjatud filmi "Nomadland" lavastaja Chloe Zhao.